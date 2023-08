Fast zeitgleich sind in Tettnang und Meckenbeuren vor Kurzem die Klimabudgets verabschiedet worden. Hat die Montfortstadt dabei einen Betrag in Höhe von 200.000 Euro für 2023 eingestellt, nehmen sich die 28.000 Euro in der Schussengemeinde dem gegenüber eher schmal aus. Allerdings kommt es — wie so oft — auf die Details an...

Beiden gemeinsam ist: Mit ihnen sollen Bürgeraktionen gefördert werden. Zwar gab es dazu im Meckenbeurer Ratsgremium eine Diskussion, die drehte sich aber um Formalien. Hinter der Sache und dem Beschluss standen die Ratsmitglieder indes einhellig.

200.000 Euro in Tettnang — aber...

Ein gravierender Unterschied bei Tettnang: Rund ein Drittel der 200.000 Euro stehen für freie Vorschläge zur Verfügung, zwei Drittel fließen in ursprünglich vorgeschlagene Maßnahmen, zu denen die Förderung von Klimabäumen oder ein E–Lastenrad gehören. Festgelegt ist auch, dass 10.000 Euro für Projekte von Schulen reserviert sind.

In Meckenbeuren hatte die BUS–Fraktion im Februar per Antrag das Klimabudget zum Thema gemacht. Dem Auftrag, eine Richtlinie zu erarbeiten, kam die Verwaltung nach — der Gemeinderat hat sie in der letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen und auf August hin gleich in Kraft gesetzt.

Große Vielfalt — das alles ist möglich

Das Augenmerk richtete sich dabei auf die Aktionen und Vorhaben, die Zuschüsse erhalten können (maximal 5000 Euro je Projekt). Beispiele wurden zuhauf genannt — von der Einrichtung eines Reparaturcafés und Tauschbörsen über Kurse zu Upcycling oder Urban Gardening bis zu Müllsammelaktionen.

Zu ganz Praktischem dürfen sich gerne niederschwellige Bildungsangebote gesellen — etwa in Form von Aktionstagen zu Klimaschutz–Themen oder bei Bildungsprojekten in Kitas, Schulen oder für Erwachsene. Wichtig: „Die genannten Beispiele sind nicht abschließend“, heißt es aus dem Rathaus.

Was es mit dem „Windhundprinzip“ auf sich hat

Gut erkennbar: An die förderfähigen Projekte werden bewusst keine allzu großen Anforderungen gestellt, soll doch möglichst viel Kreativität einfließen können. Zwingend ist freilich, dass die Vorhaben dem Allgemeinwohl dienen (und nicht dem Einzelner) und im Gemeindegebiet vonstatten gehen.

Als „sehr offen formuliert“ skizzierte Kämmererin Bernadette Pahn das Meckenbeurer Modell, denn „wir wollen vielen die Tür öffnen“. So soll es allen Einwohnern ab 14 Jahren möglich sein, in einem unbürokratischen Verfahren — gedacht als „schlank und formlos“ — digital oder per Post einen Antrag zu stellen. Die Zuschussvergabe erfolgt nach dem „Windhundprinzip“, als nach Eingangsdatum des Antrags — die Auszahlung nach Projektumsetzung.

Erst Antrag, dann Projektbeginn

Über die Bewilligung entscheidet die Gemeindeverwaltung — die ab Herbst besetzte Stelle für bürgerschaftliches Engagement könnte der Ansprechpartner sein. Zu stellen ist der Antrag, bevor es los geht. Enthalten sein muss eine Projektbeschreibung (Teilnehmende, Ablauf und Inhalt, verfolgte Ziele, erwarteter Beitrag zum Klimaschutz) samt voraussichtlichen Kosten.

Falls erforderlich, kann die Richtlinie jederzeit aufgehoben oder angepasst werden — insbesondere dann, wenn regelmäßig so viele Anträge eingehen, dass das Budget nicht alle förderfähigen Projekte unterstützen kann.

Transparenz hilft, „anderen Anregungen zu geben“

Unterschiedliche Ansichten gab es, wann und in welcher Form die geförderten Projekte dem Gemeinderat zur Kenntnis kommen. Zum einen soll das Gremium in Form eines Jahresberichts (vergleichbar dem der Bücherei) informiert werden. Zum anderen ist für die Rats– oder Ausschusssitzung angedacht, eine Art „Mitteilungsvorlage“ zu übermitteln.

Damit wäre beispielsweise dem Wunsch von Katja Fleschhut (BUS) Genüge getan. Neben Transparenz hatte sie — zumindest anfangs — einen häufigeren Turnus im Sinn, „um anderen Anregungen zu geben“.

Beim Betrag von 28.000 Euro spielt das im Dezember 2021 verabschiedete Klimaleitbild der Gemeinde eine Rolle. Darin sind als Klimabudget jährlich zwei Euro je Einwohner (14.000 an der Zahl) festgelegt, um zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.