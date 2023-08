Gefahren auf den Straßen: Hier lauern sie in und um Kehlen

Bei zwei Gefahrenstellen in und um Kehlen hat Franz Assfalg jüngst den Finger in die Wunde gelegt. Unter „Verschiedenes“ wies der CDU–Gemeinderat und langjährige Ortsvorsteher in der letzten Ausschusssitzung vor der Sommerpause auf „Beinahe–Unfälle“ von Radfahrern hin, aber auch auf eine Problematik auf der Südumfahrung von Kehlen.

Zur roten Furt an der Einmündung der Pestalozzistraße in die B30: Seit der Sanierung der Bundesstraße 2021 ist der rote Streifen angebracht und verleitet offenbar manchen Radfahrer zum Gedanken: ,Ich habe Vorfahrt.’ Was aber nahe dem Feuerwehrhaus in Kehlen nur für jene gilt, die in Richtung Friedrichshafen unterwegs sind. Wer aus Sibratshaus oder Siglishofen mit dem Rad hier nordwärts fährt, dem verwehrt ein „Einbahnstraßenschild“ ganz klar die Einfahrt hin zur roten Radfurt.

Autofahrers Augenmerk ist ein Anderes

Allerdings ist das Schild so weit oben angebracht, dass Franz Assfalg von vielen weiß, die es übersehen haben und so zumindest potenziell in Gefahr gerieten. Denn das Augenmerk des Autofahrers, der in die Bundesstraße einbiegen will, ist oftmals vollständig auf die Einfahrtssituation (und die Suche nach einer Lücke im Verkehrsfluss) gerichtet.

Dass es Vorfälle gab, bestätigte Bürgermeister Georg Schellinger. „Woran lag’s?“, gerade unter dieser Frage seien sie zu prüfen.

Das sagt Franz Assfalg, das Sara Durski

Bereits Unfälle gegeben hat es an der Einmündung der Südumfahrung in die Ortsdurchfahrt — zuletzt Ende Juli, als ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Auf beiden Seiten — also von Hirschlatt her als auch in diese Fahrtrichtung nach Ailingen — „wird hier mit sehr hohen Geschwindigkeiten gefahren“, hat Assfalg beobachtet.

Tempo 70 à la Reutenen als Vorbild

„Das wird unterschätzt“, hat er als Grund für die Problematik ausgemacht. Abhelfen könnte hier an der Einmündung der Hirschlatter Straße in die K 7725 eine verkehrsrechtliche Regelung, wie sie beispielsweise auf der B467 neu bei Reutenen gelte. Dort setze die Tempobeschränkung auf 70 Stundenkilometer das richtige Signal.

Ob ein Überholverbot in Fahrtrichtung Hirschlatt möglich sei, das brachte Sara Durski (SPD) als zusätzliche Überlegung ein.

Verkehr Kehlen: Bald schon liegen belastbare Zahlen vor

Eine Anfrage zu Planungen für die Ortsdurchfahrt Kehlen hatte in der Ratssitzung zuvor Annette Mayer gestellt. Die BUS–Rätin erkundigte sich nach den Gefahrenstellen und ob Tempo 30 durchgängig möglich sei. Auf eine Verkehrsuntersuchung, die für Kehlen läuft, wies der Bürgermeister in seiner Antwort hin. Die Verkehrsströme in und um Kehlen würden gemessen, bestätigte Georg Schellinger. Ziel ist es, Zahlen (und damit Klarheit) zu haben.

Umbau Hirschlatter Straße — eher mittelfristig

Anschließend könnten Maßnahmen ergriffen werden, hieß es. Mittelfristig ist ja auch Geld für einen Umbau der Hirschlatter Straße im Gemeinde–Haushalt eingestellt. Allerdings zeigte sich Schellinger erst einmal „froh, dass wir Tempo 20 halten konnten“ — was sich auf die Geschwindigkeitsbegrenzung an der Bahnkuppe bezieht. Nach dem Bau der neuen Schussenbrücke war der Fortbestand von Tempo 20 nicht selbstverständlich gewesen.