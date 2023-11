Der Funkensonntag als solcher ist noch dreieinhalb Monate entfernt. Ob und wie er begangen wird, das beschäftigt die „Macher“ desselben aber fast das ganze Jahr über. Weichenstellungen standen und stehen auf 2024 hin speziell in Reute und Gerbertshaus-Lochbrücke an.

Über einen Zusammenschluss wurde nachgedacht, gesprochen und abgestimmt. Letztlich aber fielen die Würfel dagegen. Daher muss nun ein Traditionsverein über sein Wohl und Wehe entscheiden ‐ die Entscheidung, ob es in Gerbertshaus weiter einen Funken geben soll, fällt auf der Versammlung am 15. November.

Beide Vereine liegen geografisch nahe beieinander im Süden der Gemeinde, und in beiden Meckenbeurer Ortsteilen hat der Funken Tradition: Hatte es schon in den 50er Jahren einen solchen in Reute gegeben, so loderte das Feuer am Winterende nach einem Vierteljahrhundert Pause ab 1986 wieder auf ‐ hinter Lehles Besenwirtschaft. 2015 fand der letzte Funken dort statt, und die SZ schrieb anerkennend: „Dank einer aktiven Dorfgemeinschaft und der Zusammenarbeit von Musikanten und Narren war dies 30 Jahre möglich, ehe gesetzliche Vorgaben dem 2016 ein Ende machten.“

Sonnenstraße ist der Anlaufpunkt

Danach waren es nur vier Jahre „Sendepause“, bis 2019 ein neues und stark verjüngtes Team um Hans-Dieter Buchmüller in der Sonnenstraße am Start war ‐ mit neuem Standort und neuem Konzept.

Ebenfalls als Funkengemeinschaft firmiert der Zusammenschluss in Gerbertshaus-Lochbrücke, dies seit 1968. Ihre Funkenfeuer am Degelbach waren über Jahre ein fixer Anlaufpunkt für viele Freunde des Winteraustreibens. Doch nicht nur Corona (mit den Absagen 2021 und 2022) sollte für Neuüberlegungen sorgen. Hinzu kam, dass der Funken in Gerbertshaus 2019 wegen der Brückenbaustelle der Ortsumfahrung Kehlen pausierte.

War das Winterende 2020 dann besonders eifrig gefeiert worden ‐ und zwar erstmals an einem Samstag –, so ließ die Absage für 2023 nichts Gutes ahnen. Seit den Wahlen bei der Hauptversammlung 2022 hatte sich keine neue Führungsgruppe gebildet. Die Aufgaben liefen bei Reinhold Ruf als langjährigem Ansprechpartner zusammen, der aber schon 2022 nicht mehr kandidierte.

Stattdessen ging von Gerbertshaus die Idee und der Prozess aus, ob eine Fusion mit den Funkengesellen in Reute denkbar wäre. Dazu gab es einen längeren Austausch beider Gruppierungen, der im Sommer 2023 in einem Grillfest mündete.

Wir haben im Vorfeld alles offengelegt und abgewägt. Marcus Bentele

Entscheidend sollte jüngst die Hauptversammlung der Funkengemeinschaft Reute sein. Mit Spannung erwartet wurde das Stimmungsbild zum Zusammenschluss mit Gerbertshaus. Die geheime Wahl brachte ein eindeutiges Ergebnis, ein Zusammenschluss wird nicht gewünscht. „Wir haben im Vorfeld alles offengelegt und abgewägt“, sagen Marcus Bentele und Hans-Dieter Buchmüller im Gespräch mit der SZ. „Reute soll Reute bleiben“ ist ein Argument ‐ was nicht gegen Gerbertshaus gerichtet sei.

Generationen gehen ihre Wege

Vielmehr werde dem Rechnung getragen, dass den vielen Jungen aus dem Ort (im Alter von 20 bis 30 Jahre) ein altersmäßig anderes Klientel gegenübersteht. Unterschiedliche Vorstellungen unterschiedlicher Generationen ‐ „das hätte nicht gepasst“, fassen Bentele und Buchmüller die Stimmung in Reute zusammen.

Eindeutig ist der Trend bei der Funkengemeinschaft Gerberthaus-Lochbrücke. „Ich werde mich nicht zur Wahl stellen“, bestätigt Vorsitzender Reinhold Ruf, der von anderen Vorstandskollegen ähnliche Absichten kennt. Für die Hauptversammlung am Mittwoch, 15. November, ab 19 Uhr im Kreuz in Sibratshaus sind daher zwei Wege denkbar: „Falls es keinen Vorstand gibt, müssen wir über die Auflösung abstimmen“, skizziert Ruf den einen. Sollte es dafür eine Dreiviertel-Mehrheit geben, käme der Auflösungsprozess in Gang, den das zuletzt amtierende Vorstandsteam dann begleiten muss.

Alle Augen auf den 15. November

Die Alternative: Es finden sich Interessierte (“gerne Jüngere“, so Ruf), die Verantwortung übernehmen wollen. Sie dürften sich gerne bei Reinhold Ruf (Telefon 01522‐8942439) melden oder eben zur Versammlung kommen.

Den gescheiterten Fusionsprozess mit der jungen Truppe aus Reute bedauert er, äußert sich ansonsten aber nicht dazu. Alle Energie richtet sich jetzt auf den 15. November.

In Reute stehen nach den Wahlen mit Nick Waltritsch und Niklas Messmer neue Gesichter an der Spitze. Sie lösten Daniel Messmer und Moritz Knüppel ab, die seit 2020 den Verein führten. Schriftführer ist Marcus Bentele, Kassiererin bleibt Michaela Buchmüller. Beisitzer sind Elmar Klink, Jannik Herrmann und Luca Lemp.