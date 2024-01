Selten sind Baugenehmigungen, die sich auf Paragraf 34 Absatz 3a stützen. Ziemlich genau vor zwei Jahren hatte der Technische Ausschuss damit Neuland betreten, als er diesen Sonderweg im Baugesetzbuch für ein Gebäude in der Brochenzeller Straße einschlug. Nun tat er dies erneut: Die ungewöhnliche Regelung soll für ein Wohnhaus in der Lindberghstraße gelten, das zuletzt 1996 zulässigerweise errichtet worden war. Dem TA zufolge fügt es sich die Neuplanung zwar nicht ein, darf aber dennoch umgesetzt werden - so die einstimmige Entscheidung.

Angrenzend zum Meckenbeurer Friedhof soll sich auf dieser Grundlage ein markantes Gebäude verändern. Im ersten Anlauf im November war der Beschluss vertagt worden, da keine Darstellung der Umgebungsbebauung (also der Höhenentwicklung) vorlag. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Genehmigung nach Paragraf 34 Absatz 3a möglich sei.

Auf die Wahrnehmung kommt es an

„Umbau und Aufstockung Wohnhaus, Lindberghstraße 19, Meckenbeuren“ - das war der unveränderte Inhalt des Antrags. Einigkeit herrschte, dass sich das Innenbereichsvorhaben nicht einfügt - was an der Wahrnehmung der Gebäudehöhe liegt.

Zwei Schritte umfasst die Planung: Zum einen soll das Dachgeschoss mit Satteldach abgerissen und stattdessen ein Flachdach aufgestockt werden. Zum anderen ist ein kubusförmiger Anbau geplant, der im Westen (Richtung Bahngleis) zweigeschossig auf das Erdgeschoss aufsitzt.

Maßstab bisher: Satteldach und zwei Geschosse

Summa summarum entsteht damit eine dreigeschossig wahrnehmbare Bebauung mit einem Flachdach - in einem Quartier, in dem bisher zweigeschossige Gebäude mit einem Satteldach zu finden sind. Da dies ein Novum in der direkten Umgebung sei, war die baurechtliche Aussage eindeutig: Von „Einfügen“ lässt sich nicht sprechen.

Wenn der Blick weiter in die Umgebung schweift

Allerdings kann darauf unter bestimmten Maßgaben verzichtet werden, die Paragraf 34 Absatz 3a nennt. Die Wichtigste: Es muss sich um eine Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten Wohnhauses handeln - also um einen Anbau und keinen Neubau. Der muss zudem städtebaulich vertretbar sein, was er aus Sicht der Verwaltung ist. Zur Begründung wurde die weitere Umgebungsbebauung herangezogen.

Das „Einfügen“ ist nicht ausschlaggebend

Bürgermeister Georg Schellinger stellte sich explizit hinter das Projekt, „auch wenn es sich nicht einfügt“. Ein Argument der Verwaltungsbank war es, dass eine Festsetzung in einem Bebauungsplan an dieser Stelle auch auf eine dreigeschossige Bebauung abzielen könnte - dass der Lindberghstraße heutzutage also eine verdichtete(re) Bebauung zugetraut würde.

Und auch in Abwägungsfragen sprach aus Sicht der Verwaltung nichts gegen die geplante Aufstockung. Weder sah man öffentliche Belange betroffen noch nachbarliche Interessen beeinträchtigt, da die Abstandsflächen eingehalten würden. Die Nachbaranhörung stand freilich zum Zeitpunkt der TA-Sitzung noch aus.

Eugen Lehles Bewunderung für „34, 3a“

Zeigte sich Ingrid Sauter (SPD) „verunsichert“, wie weit der Begriff der „weiteren Umgebungsbebauung“ gefasst werden kann, so war Christof Hartmann „dankbar“, dass die Verwaltung über den Aspekt des Einfügens hinaussehe. Zumal an dieser Stelle das „Potenzial zur Verdichtung“ vorhanden sei, wie der Rat der Freien Wähler befand.

„Optisch ein Fremdkörper“, aber dennoch akzeptabel

Bei Fraktionskollege Eugen Lehle mochte Ironie mitschwingen, als er feststellte: „Ich bewundere den Paragraf 34, Absatz 3a, was mit ihm alles möglich ist.“ Denn von der Kubatur her entstehe ein „ganz anderes Gebäude“. Lehle brachte daher den Gedanken ein, die Dachformen freizugeben - „dann wäre die Diskussion weg“.

Aufgrund der „Priorisierung der Innenverdichtung“ stimmte auch Gunter Burger mit „ja“, wenngleich der Vertreter der Freien Wähler sich sicher war: „Das wird optisch ein Fremdkörper sein.“

Als „Grenzfall“, der jedoch städtebaulich vertretbar sei, skizzierte Annette Mayer (BUS) das Projekt.