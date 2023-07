Bei einer Bilanzsumme von 375 Millionen Euro und einem Bilanzgewinn von 316.430 Euro hat die Vorstandschaft der Raiffeisenbank Oberteuringen–Meckenbeuren den 228 anwesenden Mitgliedern der Generalversammlung in Brochenzells Humpishalle die Ausschüttung einer Dividende von drei Prozent zur Beschlussfassung vorschlagen. Zuvor berichtete Vorstandsvorsitzender Hubert Probst über die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2022.

2022 als „ausgesprochen schwieriges Jahr“

Eine wesentliche Größe dabei sei das Wirtschaftswachstum, welches zwar gut ausgesehen habe, aber seit Jahren durch neue Schulden erkauft werde. 2022 sei für die Bank bereits ein ausgesprochen schwieriges Jahr gewesen. Inflation und ein viel zu schneller Zinsanstieg hätten die Lage verschärft. Viele Bauwillige könnten bei steigenden Zinsen und Baupreisen, aber stagnierendem Einkommen, ihre Vorhaben nicht mehr schultern. Zudem müsse die Politik sich inzwischen eingestehen, dass das klar formulierte Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu schaffen, nicht erreicht werden könne.

Fachkräftemangel als ein Ausdruck der Krise

Zum immer größeren Problem werde zudem der Fachkräftemangel, und so schlittere man von Krise zu Krise. In dieser wohl dauerhaften schwierigen Situation riet Hubert Probst zu mehr Gelassenheit.

Die Bilanzzahlen von 2022 präsentierte Vorstandsmitglied Ralf Ibele. Im operativen Geschäft wertete er das Berichtsjahr als ein gutes, stimmten doch „tolle Zuwächse bei den Kundenkrediten und steigende Kundeneinlagen optimistisch“. Zahlreiche drastische Zinserhöhungen der europäischen Zentralbank hätten jedoch die zinsinduzierten, aber temporären Bewertungsverluste der bankeigenen Wertpapiere extrem in die Höhe getrieben, sodass interne Reserven hätten aufgelöst werden müssen.

Ralf Ibele stuft die Dividende ein

Die Vermögenslage der Bank nannte Ralf Ibele geordnet, die Mitgliederzahlen leicht steigend. Die Ertragslage aus dem Kundengeschäft bezeichnete er als noch zufriedenstellend und über den Erwartungen gelegen. Die Bilanzsumme konnte um fünf Prozent auf 375 Millionen gesteigert werden, das Kundenkreditgeschäft erreichte mit einem Plus von 8,8 Prozent die 325 Millionenmarke. Der Bilanzgewinn von rund 316 000 Euro ermögliche „eine mehr als attraktive Dividende im Vergleich zu den übrigen Regionalbanken“. Aktuell halten bei der Raiffeisenbank Oberteuringen–Meckenbeuren 6107 Mitglieder 25.948 Geschäftsanteile, was einem Volumen von vier Millionen Euro entspricht.

Das sagt Alexander Schmeh zur Fusion

Über die Tätigkeit des Aufsichtsrates berichtete dessen Vorsitzender Alexander Schmeh. Zu acht Sitzungen kam der Aufsichtsrat im Berichtsjahr zusammen und stand in engem Informations– und Gedankenaustausch mit dem Vorstand. „Wir glauben sagen zu können, dass in der Arbeitsweise und im Zusammenwirken die Fusion der beiden Banken wirklich erfolgreich vollzogen ist“, stellte Schmeh fest und dankte dem Vorstand wie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement.

Nach dem Vortrag des Prüfungsberichtes in Kurzfassung erteilte die Versammlung der Vorstandschaft wie dem Aufsichtsrat einstimmig Entlastung. Turnusgemäß schieden Alexander Schmeh, Markus Reinhart und Jürgen Sprenger aus dem Aufsichtsrat aus. Alle drei wurden von der Versammlung einhellig für eine weitere Amtsperiode wieder in den Aufsichtsrat gehoben.

100 Jahre Genoba Meckenbeuren im Zeitraffer

Vorstandsmitglied Dieter Wild nahm die über 250 Versammlungsteilnehmer und Gäste abschließend mit auf eine kleine Zeitreise in die 100–jährige Geschichte der ehemaligen Genoba Meckenbeuren. Am 2. Juni 1932 von 32 Bürgern als Darlehenskassenverein Meckenbeuren gegründet, hatte die Bank bereits im Oktober des Geburtsjahres die erste Bewährungsprobe zu überstehen. Aufgrund der Inflation war die Bilanzsumme in die astronomische Höhe von über 1 Billion Mark emporgeschnellt. Die Umfirmierung zur Genossenschaftsbank Meckenbeuren erfolgte 1942, das heutige Bankgebäude in der Hauptstraße wurde 1969 bezogen. Zur Jahrtausendwende wurde das Gebäude grundlegend saniert. 2018 schließlich fusionierte die Meckenbeurer Ortsbank zur Raiffeisenbank Oberteuringen–Meckenbeuren. Mit einer Weinprobe edler Hagnauer Weine wurde das Jubiläum als Abschluss der Generalversammlung gebührend gefeiert.