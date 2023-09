„From Soul to Soul“ — eine musikalische Sonntagsreise

Die Zutaten dafür liefert die dreiköpfige Band „Nic Diamond & the mellow tunes“ mit einer Stimme, vier Saiten und 88 Tasten. „Vom ersten Ton begeistert Sängerin Nicole Häußler, die sich mit ihrer warmen Stimme tief in die Gehörgänge einschleicht, bis zur Seele vordringt und leuchtende Augen beim mitsingenden Publikum auslöst“, so die Mitteilung weiter. Begleitet wird sie von den Mellow Tunes mit Mike Knehr am Piano und Johannes Hettrich am Kontrabass — beide tätig im Regionalen Ausbildungszentrum der Stiftung Liebenau in Ulm. Die beiden Vollblutmusiker spielen ihre Instrumente so, dass eine besondere Leichtigkeit und Swing entstehen.

Der Musikstil variiert zwischen Soul und Pop. Die Lieder sind eine bunte Mischung aus bekannten deutschen und englischen Titeln, die Lust zum Mitsingen machen.

Durch die Liebenauer Konzerte möchte die Stiftung Liebenau Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit geben, Musik zu erleben. Eingeladen zu dem gemeinsamen Musikerlebnis sind alle, auch Menschen außerhalb von Liebenau.