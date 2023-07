Freunde aus Luxemburg spielen am Kirchplatz auf

Der Musikverein Meckenbeuren und die Musek Keespelt–Meespelt aus Luxemburg blicken seit 2022 auf eine 25–jährige Partnerschaft zurück. Diese wird in Meckenbeuren vom 21. bis 23. Juli mit dem Besuch der Luxemburger an der Schussen gefeiert. Höhepunkt ist das Platzkonzert am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr auf dem Kirchplatz in Meckenbeuren, zu welchem die befreundeten Musiker aus Keespelt–Meespelt einladen. Während die Luxemburger für beste Unterhaltung sorgen werden, kümmern sich die Mitglieder des hiesigen Musikvereins um die Bewirtung. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Halle bei der Grundschule statt.