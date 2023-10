Die gute Nachricht hat Bürgermeister Georg Schellinger jüngst im Gemeinderat verkündet ‐ die Vollsignalisierung der Adler-Kreuzung steht bevor. Seit zehn Jahren ist die Notwendigkeit erkannt, den Knotenpunkt Bahnhofstraße/L329/B30 für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. Die Lösung erfolgt nun im größeren Stil und unter Federführung des Landratsamts, da es sich um eine Bundes- bzw. Landesstraße handelt. Noch im Oktober sollen die Arbeiten starten: Die Gefahrenstellen zu beheben, dürfte bis Frühjahr 2024 dauern.

Dann werden vor allem Fußgänger und Radfahrer aufatmen, aber auch der motorisierte Verkehr darf hoffen, dass die mitunter langen Wartezeiten beim Abbiegen der Vergangenheit angehören.

Schneller Blick auf Fußgängerampel

Denn wer bisher die Lücke erspäht, um rechterhand von der Bahnhof- in die Bundesstraße einzubiegen, tut dies an der Adler-Kreuzung mitunter bei „rot“. Was gar nicht mutwillig sein muss, sondern durch die Unübersichtlichkeit bedingt, die hier herrscht. Gilt alle Aufmerksamkeit der kurzen Zeit zum Einscheren, dann unterbleibt womöglich der erneute Blick auf den Status der Fußgängerampel...

Einfacher und sicherer soll es werden, die Adler-Kreuzung zu passieren, die derzeit zudem im Zeichen der Baustelle „Alte Schmiede Platz“ (links) steht. (Foto: rwe )

Von „Abstimmungsbedarf“ sprach Schellinger in der Ratssitzung, spiele doch die Großbaustelle Alte-Schmiede-Platz herein. Jetzt indes scheint das Vorgehen geklärt, sodass es zwar nicht im Sommer, aber doch im Oktober mit den Vorbereitungen für die Vollbeampelung der Adler-Kreuzung losgeht. Benannt ist sie nach dem Gasthof gegenüber der Einmündung, der 1854 erstmals belegt ist.

Abbiegende bekommen ,eigene’ Grünphase

Was genau geplant ist, erklärt Robert Schwarz als Pressesprecher im Landratsamt Bodenseekreis auf SZ-Anfrage: „Es ist vorgesehen, dass die gesamte Kreuzung eine Ampelregelung bekommt. Das heißt die Links- und Rechtsabbieger aus der L 329 Bahnhofstraße bekommen dann eine ,eigene’ Grünphase, um problemlos in die Bundesstraße einmünden zu können.“

In diesem Zuge werde eine fuß- und radläufige Verbindung aus der Georgstraße und vom Meckenbeurer Bach her über die B 30 „mit einer signalisierten Furt hergestellt“. Zudem werde eine Radausleitung in die Bahnhofstraße angelegt, so Schwarz.

Enge Abstimmung mit Bauleitung Alte Schmiede Platz’

Der Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit teilt zum Zeitplan mit, dass die Arbeiten noch diesen Monat beginnen ‐ mit den Fundamenten für Lichtsignalmasten, der Verlegung der Stromanschlüsse und einer fußläufigen Anbindung. „Im weiteren Verlauf und in enger Abstimmung mit dem Bauprojekt ,Alte Schmiede Platz’ werden dann die Arbeiten in der Bahnhofstraße erfolgen“. Heißt: Die Verbreiterung des Geh- und Radwegs, die Radausleitung und anderes mehr.

Frühjahr 2024 soll es soweit sein

„Die Inbetriebnahme der Vollsignalisierung ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen“, Verkehrsbehinderungen eventuell mit halbseitiger Sperrung seien höchstens in der Bahnhofstraße zu erwarten, so Robert Schwarz. „Die Kosten für die Ampelanlage und baulichen Änderungen werden auf rund 80.000 Euro geschätzt und vom Bund/Land getragen. Arbeiten im Bereich des Gehweges übernimmt die Gemeinde.“

Ein neues Gesicht soll das Meckenbeurer Eingangstor von Ravensburg her bis Frühjahr 2025 erhalten. Dieser Zieltermin steht für die Fertigstellung der Baumaßnahme am Alte-Schmiede-Platz im Raum, bei der zwei große Gebäude für Wohn- und Geschäftsnutzung entstehen.