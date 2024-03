Im Vereinsheim des TSV Meckenbeuren haben die Freien Wähler ihrem Pressebericht zufolge einen „wichtigen Meilenstein“ bewältigt. Unter Leitung des Vorsitzenden Marc Fetscher kamen die Mitglieder zusammen, um gemeinsam die Kandidaten für die Kommunalwahl zu nominieren. Zudem wurden organisatorische Themen sowie der „Fahrplan“ bis zur Wahl am 9. Juni diskutiert.

Kandidaten für Kreistag stehen ebenfalls fest

Im Mittelpunkt stand jedoch die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden alle Bewerber einstimmig gewählt. In einem zweiten Wahlgang wurde anschließend die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Wahlzettel festgelegt. Im weiteren Verlauf wurden die Bewerber - aus dem Ortsverein Meckenbeuren - für den Kreistag vorgestellt und ebenfalls einstimmig gewählt

Vielfalt der Liste freut Freie Wähler

Besonders erfreulich war, dass im Vorfeld der Versammlung noch weitere engagierte, vor allem junge Bürgerinnen und Bürger gewonnen werden konnten, die nun für die Liste der Freien Wähler Meckenbeuren kandidieren und sich aktiv in die Gemeindepolitik einbringen möchten. Die Liste zeichne sich durch ihre Vielfalt aus, heißt es, „indem sie alle Alters- und Berufsgruppen sowie sämtliche Gemeindegebiete repräsentiert“.

Von Amann bis Weiß

19 Personen, darunter sechs Frauen und 13 Männer, stehen zur Wahl. Dies sind: Marie Amann, Stefan Amann, Harald Assfalg, Peter Banholzer, Dr. Gunter Burger, Manfred Deutelmoser, Annalisa Elle, Marc Fetscher, Fabian Fischer, Sebastian Hanser, Christof Hartmann, Sandra Kettnaker, Elmar Klink, Tobias Lacher, Selina Ströbele, Loreen Wagenhals, Mandy Waltritsch, Harald Weishaupt und Andreas Weiß.

In kleinen Arbeitsgruppen geht es inhaltlich voran

Alle Mitglieder freuen sich demnach auf die nächsten Wochen, in denen verschiedene Themen in Arbeitsgruppen ausgearbeitet werden. Insgesamt sei die Versammlung ein voller Erfolg gewesen, teilen die FW mit. Die breite Unterstützung für die Kandidatinnen und Kandidaten sowie die positive Stimmung würden das Vertrauen in die Arbeit der Freien Wähler im Gemeinderat unterstreichen.

