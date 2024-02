Meckenbeuren

Ferienbetreuung für Kinder im Vor- und Grundschulalter

Meckenbeuren / Lesedauer: 1 min

Sowohl für Kinder von Mitarbeitenden als auch für Externe bietet die Stiftung Liebenau in Kooperation mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben, dem Bildungszentrum St. Konrad und der Gemeinde Meckenbeuren in fast allen Schulferien ein spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm im Hegenberg an.