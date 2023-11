Von „schöne Bescherung“ (Annette Mayer) bis „peinlich berührt“ (Gunter Burger) haben im Technischen Ausschuss die Reaktionen der Räte gereicht. Anlass ist ein Fehler im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Meckenbeuren-Flughafen II“, der seit Februar 2022 Rechtskraft hat.

Mit dem ersten Baugesuch für das Gebiet wurde er bewusst - und öffentlich. Dahinter stecken zwei Höhenangaben, die so nicht vereinbar sind. Um den Fauxpas zu beheben, ist am Mittwoch, 29. November, der Gemeinderat gefragt.

Schwachstelle im Plan tritt zutage

Gleich der erste Ansiedlungswunsch in der Rita-Maiburg-Straße hat für ungewolltes Aufsehen gesorgt - wurde damit doch eine Schwachstelle im Plan offenkundig.

Der Bauvorbescheid hatte den „Neubau Verwaltungsgebäude“ zum Ziel, dies auf dem ersten Grundstück links nach dem Bachdurchlass.

Diskrepanz zwischen 9 und 10,50 Metern

Nur: Wie hoch darf es sein? Bei der internen Beratung wurde im Vorfeld klar, dass die Höhenfestsetzungen in sich nicht stimmig sind. Nicht zusammen passt, dass Flachdachgebäude mit einer Wandhöhe von 9,00 Meter zulässig sind - laut Textteil des Bebauungsplans gemessen von der Erdgeschossfußbodenhöhe bis zur Oberkante der Attika.

Zuletzt sind die Bagger im Sommer wegen der Erschließungsarbeiten angerückt. Jetzt sollen sie dies auf den ersten Bauplätzen tun – allerdings braucht es dazu erst noch eine Klärung mit Blick auf den Bebauungsplan. (Foto: Roland Weiß )

Zugleich sei aber in der Nutzungsschablone geregelt, dass der First 10,50 m hoch sein darf - eine Höhe, die Flachdachgebäude aufgrund der 9-m-Vorgabe gar nicht erreichen können, wenn die notwendige lichte Raumhöhe von 3,00 Metern (so die Arbeitsstättenverordnung) je Vollgeschoss als Grundlage dient.

Ausweg via Paragraf 214 Baugesetzbuch

Aus dem Landratsamt kam als Genehmigungsbehörde das Signal, dass es für Flachdachgebäude bis zu einer Höhe von 10,50 m keine Möglichkeit der Befreiung gebe. Was im Technischen Ausschuss zu Überlegungen führte: Braucht es ein komplett neues B-Planverfahren, das Jahre in Anspruch nehmen würde? Oder gibt es schnellere Vorgehensweisen?

Hier kam das ergänzende Verfahren nach Paragraf 214 Baugesetzbuch ins Spiel, denn in ihm ist es möglich, nur jene Verfahrensschritte zu korrigieren, bei denen der Fehler in der Höhenfestsetzung passiert ist.

Am Mittwoch kommt’s zum Schwur

Doch: Wer soll darüber entscheiden? „Es ist gut, wenn der Punkt in den Gemeinderat kommt“, befand Christof Hartmann (Freie Wähler), da dort ja auch das Planwerk verabschiedet worden war. Einhellig fiel die Überweisung ans große Gremium aus und wird nun am nächsten Mittwoch (29. Mittwoch) in Angriff genommen. Dann ist zunächst das Ergänzungsverfahren Thema, ehe das konkrete Gesuch als Bauvorbescheid zur Sprache kommt.

Die Bundesstraße unten, das Bahngleis oben und rechts die Wohnbebauung in Gerbertshaus – zwischen diesen Eckpunkten liegt der zweite Abschnitt des Gewerbegebiets Flughafen. Allerdings hat gleich der erste Ansiedlungswunsch in der Rita-Maiburg-Straße (gelb) für Aufruhr gesorgt – wurde damit doch eine Schwachstelle im Planwerk offensichtlich. (Foto: Gemeinde Meckenbeuren )

Wäre ihm im TA das Einvernehmen erteilt worden, hätte dies womöglich gravierende Folgen gehabt, wie Patrick Gohl seitens der Verwaltung aufzeigte. Als Sachgebietsleiter Bauordnungsrecht blickte er für den Fall voraus, dass neben dem lokalen Gremium auch die Baugenehmigungsbehörde zustimmen würde - dann wäre nämlich die Höhenvorgabe aus dem Bebauungsplan negiert „und die Höhe freigegeben“.

Gemeinderat hatte durchaus eine Vorstellung

Was nicht im Sinne der Gemeinde sei, hätten Gemeinderat wie Verwaltung doch durchaus eine Höhenvorstellung gehabt, als sie den Plan erstellten, hob der Bürgermeister hervor. Georg Schellinger zufolge gelte es eine Präzisierung vorzunehmen, um wie gewollt „bei 10,5 Metern zu landen“.

„Gewerbetreibende als Leidtragende“

Durch die uneindeutige Festlegung sah Annette Mayer „Gewerbetreibende als Leidtragende“. Eine zeitliche Verzögerung gibt es in jedem Fall: Auch bei einer Fehlerkorrektur mittels Paragraf 214 braucht es eine öffentliche Auslegung (Dauer: ein Monat), sodass - wenn alles schnell geht - ein Zeitrahmen von sechs Wochen im Raum steht.

Das ergänzende Verfahren ermöglicht es, einen Bebauungsplan auch rückwirkend in Kraft zu setzen - was bei der fehlerhaften Höhenfestsetzung die Absicht ist. Eine Änderung von Festsetzungen soll damit nicht verbunden sein, vielmehr wäre mit einem Nicht-Vollgeschoss noch die maximale Firsthöhe von 10,50 m nutzbar.

2,55 Meter Abweichung stehen zu Buche

Und: Solle der Gemeinderat mehr wollen (als 10,5 m), „beginnen wir das komplette Bebauungsplanverfahren von vorn“, wies Ortsbaumeister Axel Beutner auf Möglichkeiten wie Folgen hin.

Im ersten Gesuch (auf Vorbescheid) hätte es einer Befreiung wegen der Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe um 2,55 m (11,55 statt 9,0 Meter) bedurft - ist der Neubau doch dreigeschossig mit einem Flachdach geplant.