F.K. Systembau spendet an Stiftung Liebenau

Auch in diesem Jahr hat das Münsinger Bauunternehmen Firma F.K. Systembau die Stiftung Liebenau mit einer Weihnachtsspende bedacht. Gemeinsam überreichten die beiden Geschäftsführer, Ewald Schmauder und Frank Bechle, einen symbolischen Spendenscheck über 5000 Euro an Markus Nachbaur, Vorstand der Stiftung Liebenau.

Dieser zeigte sich hocherfreut: „Auch wenn es mittlerweile schon fast Tradition geworden ist, ist es dennoch keineswegs eine Selbstverständlichkeit“, bedankte sich Markus Nachbaur und hob die langjährige Partnerschaft und gute Zusammenarbeit mit dem Münsinger Unternehmen hervor. Dieses war in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, in der Weihnachtszeit soziale Projekte der Stiftung Liebenau zu unterstützen.

Mit der Spende wird die neue Außenstelle der Frühförder- und Beratungsstelle Markdorf in Meckenbeuren-Brochenzell unterstützt, informierte Romina Schöniger, zuständig für das Fundraising bei der Stiftung Liebenau. Die Außenstelle Brochenzell zieht in neue Räumlichkeiten um, die nun mit umfangreichen Lern- und Spielmaterialien ausgestattet werden können. In der Frühförder- und Beratungsstelle erhalten Eltern Beratung und interdisziplinäre Hilfen für ihr Kind im Vorschulalter. Die Beratungsstelle unterstützt die Eltern dabei, mögliche Entwicklungsverzögerungen ihres Kindes zu erkennen und bietet individuelle Hilfestellung an. Dabei kommen auch heilpädagogische, ergotherapeutische und logopädische Maßnahmen zum Einsatz.

Markus Nachbaur betonte die immense Bedeutung dieser präventiven Arbeit. Gezielte Förderung stelle eine wichtige Chance dar, die Folgen früher Entwicklungsprobleme abzuwenden oder zu mildern. „Der präventive Ansatz im Vorfeld ist extrem wichtig. Die Kinder erhalten hier eine gezielte Förderung, bevor der Hilfebedarf erst richtig sichtbar wird“, erklärte der Vorstand der Stiftung Liebenau. Für die beiden Geschäftsführer von F.K. Systembau sei es keine Frage gewesen, die Arbeit der Frühförderstelle zu unterstützen. „Hut ab vor solch einem tollen und wichtigen Projekt“, befanden beide.