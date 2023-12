Evangelische Kirche lädt ein

Die evangelische Kirchengemeinde lädt Kinder und Familien zum Familiengottesdienst am 24. Dezember, 15 Uhr, auf der Kirchwiese neben der evangelischen Pauluskirche in der Ernst-Lehmann-Straße 15 ein. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Pauluskirche statt, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Die Christvesper an Heiligabend um 16.30 Uhr gestalten Pfarrer Peter Steinle und ein Streichquartett in der Pauluskirche. An den beiden Weihnachtsfeiertagen lädt die Kirchengemeinde jeweils um 10 Uhr in die Pauluskirche ein: am 25. Dezember zum Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Steinle und dem Posaunenchor, am 26. Dezember zum Gottesdienst mit Codekan i.R. Gottfried Claß und Instrumentalsolisten. Die Weihnachtsfeier der Kinderkirche beginnt am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 10 Uhr im Gemeindehaus.