Das Essen für Meckenbeurer Grundschüler und Kindergartenkinder wird teurer. Der beauftragte Caterer hat die Preise seit Anfang März erhöht. „Familien sollen nicht durch eine kurzfristige Erhöhung der Pauschale belastet werden“, beschloss nun der Gemeinderat einstimmig. Allerdings übernimmt die Gemeinde die Mehrkosten nur bis Ende Juli.

Das Mittagessen, für Meckenbeurens Grundschulen kostet seit Anfang März 90 Cent mehr pro Portion - statt 4,40 jetzt 5,30 Euro. Im Kindergartenbereich steigt der Preis von 4,40 auf 5,08 Euro für die über Dreijährigen. Das sind 68 Cent mehr. Für die ganz Kleinen (U3) verlangt die Stiftung Liebenau Service GmbH, die Meckenbeurens Schulen und Kindergärten beliefert, jetzt 3,70 statt bisher 3,20 Euro.

Unterschiede von Kitas zu Grundschulen

Nur die Grundschulen werden von der Stiftung Liebenau warm beliefert. Die Kindergärten erhalten das Essen im „Cook and chill“ Verfahren, wie Theresa Haußmann in der Ratssitzung erklärte. Für fünf Monate will die Gemeinde die Preiserhöhung übernehmen. Die Pauschalen für die Eltern steigen bis Juli nicht.

Das bedeute für die Gemeinde in Sachen Kindergartenessen innerhalb dieser fünf Monate zusätzliche Kosten von 13.784 Euro, rechnete die Leiterin des Sachgebiets Bildung und Betreuung vor. Für das Schulessen fallen bis zu den Ferien 7000 Euro zu Lasten der Gemeinde an. Danach wird über die Pauschalen, die die Eltern zahlen müssen, neu diskutiert.

Weshalb das BZM nicht vergleichbar ist

„Wir müssen Einnahmen generieren, wo es möglich ist, eine unterjährige Erhöhung halte ich für schwierig“, kommentierte Bürgermeister Georg Schellinger.

Preiserhöhungen beim Mittagessen will die Gemeinde erst einmal ausgleichen, ohne die Eltern zusätzlich zu belasten. (Foto: Karin Schütrumpf )

Im Bildungszentrum Meckenbeuren ist es billiger. Ein Schüleressen koste aktuell 3,70 Euro und ein Salat 2,60 Euro, teilt Lisa Heinemann auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung mit. Aktuell fände aber eine Überprüfung dieses Preises und eine Kalkulation dazu statt. „Das ist ein anderes System, da dort nicht ein Caterer liefert, sondern im Haus gekocht wird. Das ist nicht vergleichbar“ sagt die Sprecherin der Gemeinde.

Wohl keine Suche nach billigeren Optionen

Hubert Mangold (BUS) regte in der Gemeinderatssitzung an, Alternativangebote von anderen Caterern einzuholen. Den Vorschlag, dies bis zum neuen Schuljahr im September zu tun, nannte Schellinger angesichts der Personalsituation „mehr als sportlich“. Er schlägt deshalb vor, das nicht zu tun. „Vor anderthalb Jahren haben wir keine anderen Angebote erhalten“, votierte auch Theresa Haußmann gegen die Suche nach billigeren Alternativen.

„Nicht gewillt, das auf Dauer zu tragen“

Manfred Deutelmoser (Freie Wähler) regte an, eine Frist für die Ankündigung von Preiserhöhungen in den Vertrag mit der Stiftung Liebenau hereinzunehmen. Ingrid Sauter (SPD) lobte, dass die Gemeinde sich erst einmal verlässlich zeige und die Preiserhöhung nicht gleich weitergebe.

Da kommt ein Batzen auf die Eltern zu. Katja Fleschhut, BUS

„Was spricht dagegen, die Erhöhung heute schon anzukündigen,“ wollte Karl Gälle (CDU) wissen, es solle zum Ausdruck kommen: „Wir sind nicht gewillt, das auf Dauer zu tragen.“

20.000 Euro als unplanmäßige Ausgabe

„Da kommt ein Batzen auf die Eltern zu. Bitte ganz viel Transparenz reinbringen. Die Sitzung vor der Sommerpause wird nicht einfach“, meinte Katja Fleschhut (BUS).

Dr. Gunter Burger (Freie Wähler) wollte wissen, aus welchem Budget die Gemeinde die 20.000 Euro finanzieren will. Da konnte Kämmererin Bernadette Pahn beruhigen. „Dafür wird kein Nachtragshaushalt nötig. Das ist einfach eine unplanmäßige Ausgabe.“

Bei Gemeinschaftsverpflegung nach dem Cook and chill Verfahren wird das Essen gekocht, dann schnell auf vier Grad heruntergekühlt und vor Ort wieder aufgewärmt. Das Verfahren wird auch in Krankenhäusern und Altenheimen angewendet und soll die Bildung von pathogenen Keimen und Toxinen verhindern.