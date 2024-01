Die Wetterfestigkeit von Narren ist hinlänglich bekannt. Am Samstagabend war diese närrische Tugend wieder einmal besonders gefragt. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und ergiebigem Dauernieselregen fand in Brochenzell die traditionelle Maskentaufe der Narrenzunft Brochenzell statt.

33 Neuzugänge konnte die Zunft für sich verbuchen. Trotz der unwirtlichen Umstände wollten sich zahlreiche Zuschauer das schaurig-schöne Spektakel vor dem Brochenzeller Schloss nicht entgehen lassen. Traditionell werden am Dreikönigstag junge Narren nach einjähriger Probezeit in die Zunft aufgenommen. Doch so ohne Weiteres geht das natürlich nicht.

Erst müssen die Täuflinge noch einige Hürden meistern - etwa ein undefinierbares Narrengebräu trinken, sich mit Hochprozentigem übergießen und mit den Farben der Nacht bemalen lassen und anschließend mitsamt ihrer Paten vor den großen Maskenmeister treten und um Aufnahme bitten.

Neue Humpishexen, Kräuterweible und Schlossnarren

Für die 23 neuen Humpishexen, zwei Kräuterweible und zehn Schlossnarren alles kein Problem. Angeführt vom aufspielenden Fanfarenzug Brochenzell waren sie, eingehüllt in weiße Laken, zusammen mit ihrem jeweiligen Paten in den Schlossinnenhof einmarschiert. Dort wurden sie bereits von Zunftmeister Ralf Müller und den vier rot gewandeten Maskenräten erwartet.

Die Stimme des Makenmeisters lebt weiter

Für alle ein ergreifender Moment, als kurz darauf die donnernde Stimme des Maskenmeisters über den Platz schallte, denn diese gehörte dem kürzlich verstorbenen Brochenzeller Urgestein Manne Jäger. Fast drei Jahrzehnte lang hatte Jäger Jahr für Jahr bei Maskentaufe und Narrenbaumstellen den Text des Maskenmeisters gesprochen. Jedes Jahr stand er am Fenster im zweiten Stock des Brochenzeller Schlosses und ließ seine markante Stimme und sein teuflisch- hämisches Lachen über den Platz klingen.

Vor wenigen Jahren hatte er angesichts seines damals nahenden 80. Geburtstages seinen Text im Tonstudio aufzeichnen lassen. „Es wäre schade gewesen, wenn diese Stimme verloren gegangen wäre. Manne wird heute Abend von oben zugucken“, war sich Brochenzells Zunftmeister Ralf Müller sicher.

Auch die Waldschenke hat auf - nicht zum letzten Mal

Nach erfolgreicher Taufe hieß es für alle Narren und Zuschauer: „Weiter geht es zur großen Narren- Open-Air-Party auf den Schlossparkplatz“. Die Lumpenkapelle Meckenbeuren legte hier gleich ordentlich los und Jung und Alt feierten und tanzten ausgelassen.

Einige Meter weiter hatte auch die legendäre „Waldschenke“, die seit dem Tod von Wirtin Sylvia Marek im Herbst 2022 geschlossen ist, zur Feier des Tages ihre Pforten geöffnet. Allerdings nicht zum letzten Mal, wie es vorab auf mehreren sozialen Kanälen geheißen hatte. „Für die Narren habe ich aus Tradition die Schenke heute noch mal aufgemacht. Eine letzte Party gibt es noch, aber die ist definitiv nicht heute“, erklärte Wirt Roland Schmid.

„Die Schenke war Pflicht“

Wie es mit Grundstück und Gebäude weitergehe, stehe „noch in den Sternen“. Klar sei nur, dass es „die Schenke“ nicht mehr geben werde, so Eigentümer Schmid. An diesem Abend war in der Schenke und dem großen Zelt davor kein Durchkommen mehr.

„Wir waren hier daheim. Es gibt nichts anderes, vor allem in der Fasnet. Die Schenke war Pflicht“, erklärte Marc Fischer vom Fanfarenzug Brochenzell. Der Fanfarenzug hatte die Organisation und Bewirtung für diesen Abend übernommen. Bis tief in die Nacht wurde (nicht nur dort) gefeiert, und immer wieder erklang Peter Alexanders Klassiker: Das lauthals mitsingende, dankbare Publikum ergänzte den Hit „Die kleine Kneipe“ mit den Worten „die Schenke“.