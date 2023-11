Es mag ein zeitlicher Zufall sein: Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen bittet die Polizeidirektion um Hinweise, nachdem mehrere Fenster durch Steinewerfer beschädigt worden sind - diesmal ist der Meckenbeurer Ortskern betroffen.

Demnach wurden die Glasscheiben zweier Wohngebäude in der Graf-Zeppelin-Straße und der Boelckestraße (beides in der Nähe des Bahnhofplatzes gelegen) sowie der Albrecht-Dürer-Grundschule in der Schulstraße mit Steinen eingeworfen.

Hinweise auf Samstagnachmittag: Wer hat was gesehen?

Den Zeitraum dafür beziffert die Polizei in ihrer Pressemitteilung auf Samstag, 25. November, zwischen 14 und 18.30 Uhr. Der Sachschaden, den die bislang unbekannten Täter angerichtet haben, kann noch nicht beziffert werden.

Parallel zum Bahnhofplatz verläuft die Boelckestraße, aus der ebenfalls Schäden gemeldet werden. (Foto: rwe )

Der Polizeiposten Meckenbeuren bittet mögliche Zeugen der Taten, aber auch weitere Geschädigte, deren Fenster Beschädigungen aufweisen, sich unter der Telefonnummer 07542 / 943 20 zu melden.

Im Blumenweg geht Fensterscheibe zu Bruch

In der Vorwoche hatten Unbekannte am Montagabend gegen 21 Uhr ein Wohnhaus im Blumenweg in Kehlen-Reute offenbar mit Steinen beworfen und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet - ein Fenster war dabei zu Bruch gegangen.

Bereits in den Tagen zuvor hatte die Bewohnerin verdächtige Geräusche vernommen und daher auf vorhergehende Steinwürfe geschlossen.