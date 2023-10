Interkommunal wirkt sich eine Baustelle aus, die seit dieser Woche in Meckenbeuren-Reute die Durchfahrt auf die Bundesstraße verhindert. Noch knapp drei Wochen ‐ bis 10. November ‐ ist deshalb kein Durchkommen von der Moosstraße in Tettnang her, wo die Schilder davon künden: „Durchfahrt zur B30 gesperrt.“ Im Grunde ist dies unmissverständlich.

Im Auftrag des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis werden hier ‐ wie an vielen anderen Stellen in der Schussengemeinde ‐ Rohrverbände für Glasfaserkabel verlegt. Vor Ort ist die Firma Assbau mit den Arbeiten beauftragt. Koordiniert werden diese vom Stadtwerk am See in Friedrichshafen.

Kein Durchkommen an der Norma-Kreuzung

Einher geht damit die Sperrung der Moosstraße. Erreichen lässt sich noch der Ostrand von Reute inklusive der Weiterfahrt nach Pfingstweid. Nicht mehr möglich ist die Einfahrt auf die B30 (Norma-Kreuzung). War in den ersten Oktoberwochen noch der Umweg über die Siedlung Reute ausgeschildert, so herrscht auch hier nun Vollsperrung an der Talstraße.

Für die Dauer von drei Wochen gilt die verkehrsrechtliche Anordnung, bestätigt Sebastian Dix. „Wir bemühen uns natürlich, dass wir es schneller schaffen“, sagt der Leiter der Unternehmenskommunikation des Stadtwerks am See. Wie so oft spielt dabei aber auch das Wetter die entscheidende Rolle.

Umleitung rüttelt an Nerven mancher Fahrer

Bis dahin bleibt es vermutlich eine „emotionale Baustelle“, wie Dix zufolge die ersten Tage gezeigt haben. Immer wieder würden Fahrzeuge versuchen, die Baustelle zu passieren. Würden die Fahrer darauf hingewiesen, schrecke der eine oder andere auch vor Drohungen oder Beschimpfungen der Mitarbeiter nicht zurück.

Erlaubt ist die Durchfahrt (“in Schrittgeschwindigkeit“) jedoch nur für Rettungsdienste und den Linienverkehr ‐ also „aus guten Gründen“, wie Sebastian Dix um Verständnis für die Umleitung wirbt.