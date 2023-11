Eng ist es an der Baustelle in der Moosstraße in Reute, in der seit 23. Oktober Rohre für Glasfaserkabel verlegt werden. Noch enger, geradezu prekär wird es, wenn die Vollsperrung missachtet wird, wovon eigentlich nur der Linienbus ausgenommen ist.

Doch viele andere Autofahrer ignorieren, dass der gewohnte wie schnelle Weg von Tettnang zur Bundesstraße B30 nicht zur Verfügung steht. Und jetzt dauert die „emotionale Baustelle“ auch noch deutlich länger. Als solche hatte sie Sebastian Dix als Leiter der Unternehmenskommunikation des Stadtwerks am See gekennzeichnet.

Der Reihe nach:

Hintergrund der Arbeiten: Im Auftrag des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis werden hier ‐ wie seit 2022 an vielen Stellen in Meckenbeuren ‐ Rohre für Glasfaserkabel verlegt. Beauftragt ist die Firma Assbau (Tettnang), die Koordination erfolgt durchs Stadtwerk am See in Friedrichshafen.

Wohl bis Monatsende ist an der Baustelle in Meckenbeurens Moosstraße kein Durchkommen. Stattdessen stehen Schleichwege hoch im Kurs.

Termin: Das anvisierte Fertigstellungsdatum 11.11. ist passé. Daher hat die SZ bei der Unternehmenskommunikation im Stadtwerk am See angefragt. Von dort heißt es: „Das anvisierte und ohnehin sehr sportlich getimte Fertigstellungsdatum kann leider nicht eingehalten werden. Primär macht uns da die schlechte Witterung einen Strich durch die Rechnung, da unsere Baufirma unter diesen Umständen den neuen Asphalt nicht anbringen kann.“

Und im Ausblick: „Wir sind allerdings zuversichtlich, dass wir bis in zwei Wochen, zum 27. November, einen großen Haken hinter die Baustelle in der Moosstraße setzen können.“

Das schmale Sträßle zwischen Rebenweg und EVS-Weg ist nicht für den Verkehr ausgelegt, wie er sich derzeit seinen Schleichweg sucht. Die Straßenränder künden davon... (Foto: Roland Weiß )

Das ist verkehrsrechtlich möglich, das nicht: „Durchfahrt zur B30 gesperrt“, die Botschaft auf den Schildern lässt keinen Zweifel. Die Moosstraße ist gesperrt, offen ist der Weg bis zum Ostrand von Reute inklusive der Weiterfahrt nach Pfingstweid. Nicht mehr möglich ist die Einfahrt auf die B30 (Norma-Kreuzung).

Schleichwege: Um die von Tettnang her ausgeschilderte Umleitung zu vermeiden, nehmen etliche Autofahrer „Kollateralschäden“ in Kauf. Das trifft die Hofeinfahrten in der Moosstraße, auf denen so mancher ungehalten wird, wenn er (kurz vor dem „Ziel“) die Vergeblichkeit seines Tuns erkennt. Dem Hörensagen kam es gar zum Streit, weil der Platz im privaten Hof zum Wenden nicht ausreicht, wenn dies mehrere zeitgleich in Angriff nehmen.

Sichtbare Schäden erleiden zudem jetzt schon die nicht ausgeschilderten Schleichwege, auf denen Ortskundige voran zu kommen versuchen. Deren Nutzung hat inzwischen auf den Randstreifen tiefe Spuren hinterlassen, etwa zwischen Rebenweg und EVS-Weg.

Auf Höhe von Norma beginnen die Arbeiten und die Absperrung. Bis 27. November soll ein Haken an der Baustelle dran sein – so die Auskunft. (Foto: Roland Weiß )

Schwierige Baustelle? Danach hat die SZ beim Stadtwerk am See gefragt, dort heißt es: „Die Bauarbeiten in der Moosstraße sind emotional aufgeladen, da der Platz eingeschränkt und es insgesamt sehr eng ist. Aus dem Grund war auch eine Vollsperrung notwendig, da die Baustelle nur so gemäß Vorschrift abgesichert ist. Einzige Ausnahme: Der Linienverkehr ist via Beschilderung für die Durchfahrt freigegeben. Das sorgt bei vereinzelten Autofahrern für Frust, lautstarken Beschwerden und in vereinzelten Fällen sogar zu Behinderungen der Baustelle.“

Also weiterhin eine „emotionale Baustelle“, wie sie Sebastian Dix bereits nach den ersten Tagen einstufte. Immer wieder würden Fahrzeuge versuchen, die Baustelle zu passieren, gab er vor drei Wochen weiter. Würden Fahrer darauf hingewiesen, schrecke der eine oder andere auch vor Drohungen oder Beschimpfungen der Mitarbeiter der Baufirma nicht zurück.

Erinnert sei daher daran, dass die Durchfahrt (“in Schrittgeschwindigkeit“) nur Rettungsdiensten und dem Linienverkehr erlaubt ist.