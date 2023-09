Meckenbeuren

Einbrecher stehlen zwei Sparschweine

Meckenbeuren / Lesedauer: 1 min

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Halle in der Berger Halde eingebrochen, teilt die Polizei mit. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich im Inneren gewaltsam Zutritt zu einem Büro.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 11:21 Von: sz