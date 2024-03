Ein Regenschirm aus dem fünften Buch Mose

Die evangelische Kirchengemeinde Meckenbeuren hat vor Kurzem „Mitarbeiterabend“ gefeiert. Das Fest dient als Dankeschön für alle Mitarbeiter, die sich im Laufe des vergangenen Jahres in der Kirchengemeinde engagiert haben. Der Abend fand im Stephanus-Gemeindehaus statt und stand unter dem Motto „Gedichte“.

Gemeindepfarrer Peter Steinle begrüßte die Anwesenden zu dem Fest, das für ihn einen „Höhepunkt im Kreislauf des Kirchenjahres“ darstellt, heißt es in einem Schreiben der Kirchengemeinde. „Heute wird der Reichtum unserer Kirchengemeinde in besonderer Weise sichtbar – denn das sind Sie alle. Wenn Sie nicht da wären, gäbe es kein Gemeindeleben, unsere Gemeinde hätte kaum Angebote und Ausstrahlung – wir wären wirklich arm dran. Ich bin sehr froh, dass Sie alle da sind und dafür möchte ich mich heute Abend im Namen des ganzen Kirchengemeinderates bei Ihnen bedanken“, sagte Steinle. Er hielt daraufhin eine kurze Andacht. Er las, passend zum Thema Gedichte, die Ballade von Jona und der schönen Stadt Ninive von Klaus-Peter Hertzsch vor. „Auch heute noch braucht es Menschen, die sich in Gottes Namen für Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Wärme und Menschlichkeit einsetzen. Und wir alle stehen in diesem Dienst. Unsere Aufgabe ist es, Gottes Willen in dieser Welt wirksam werden zu lassen“, sagte Steinle.

Später gab Kirchengemeinderatsvorsitzender Martin Neveling einen Ausblick auf das kommende Jahr, wobei besonders die Außenrenovierung des Gemeindehauses und die Kirchengemeinde ratswahlen im Dezember, für die noch Kandidaten gesucht werden, zu nennen sind. Anschließend stellte Pfarrer Steinle den neuen Jugendkreis unter Leitung von Melissa, Antonia und Becky Kurth, die neue Jungschar unter Leitung von Maike Durski und Team sowie das neue Mitglied der Band, Julia Reichner, vor.

Im Anschluss präsentiert er das diesjährige Mitarbeitergeschenk. „Sie sind Reichtum und Schatz unserer Kirchengemeinde und genauso einmalig und unvergleichlich wie jede und jeder von Ihnen ist auch das Geschenk“, sagte Steinle, der die Präsente individuell hatte bedrucken lassen. Jeder Mitarbeiter erhielt einen Regenschirm mit der Aufschrift „Der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne aller Werke deiner Hände“ aus dem fünften Buch Mose. Anschließend wurden die Jubilare für langjährige Mitarbeit geehrt: Sibylle Kastner für 25 Jahre Chorleitung & Kirchenmusik, Beate Rosemaier und Ireen Hündorf für zehn Jahre Kinderkirche, Hildegard Nauwerck-Feirle, Sabine Kösler und Christine Würth für zehn Jahre Frauenstärken, Monika Reitz-Hehl und Beate Rosemaier für zehn Jahre Dienst am Fair-Trade-Stand auf dem Wochenmarkt sowie Hedy Andler und Tanja Marschke für fünf Jahre Kleine Kirche.