Meckenbeuren

Dystonie-Selbsthilfegruppe trifft sich in Meckenbeuren

Meckenbeuren / Lesedauer: 1 min

Das nächste Gruppentreffen der Dystonie-Selbsthilfegruppe findet am Samstag, 25. November, um 11 Uhr, in den Lebensräumen „Am Bahnhof“ in Meckenbeuren statt.

Veröffentlicht: 12.11.2023, 14:02 Von: sz