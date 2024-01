Drei Tage um die Wette „schafkopfen“

Trümpfe, Stiche, Solos, Ramsch und Wenz, darum ist es unter anderem beim Schafkopfturnier für 49 Teilnehmer an drei Tagen in der „Alte Schussen“ gegangen. Das Weihnachtsschafkopfturnier vom 28. bis 30. Dezember hat wieder zahlreiche Spielfreunde ins Vereinsheim des SV-Kehlen gelockt.

Trotz eines Trauerfalls in der Wirtsfamilie fand der Termin wie geplant statt - dafür gab es ein Extra-Dankeschön für Wirtin Linde und ihr Team. Eingeladen hat die Schafkopfgruppe Liebenau-Brochenzell, die seit über zehn Jahren das Turnier organisiert. Die Teilnehmerzahlen waren an jedem Tag unterschiedlich, insgesamt haben sich 49 Teilnehmer zum Schafkopfen getroffen.

Auch wegen der besonderen Regeln kommt das Turnier gut an. Schließlich werde laut Turnierleitung konsequent Ramsch gespielt. Und wer sein Solo verliere, bekomme Punkte abgezogen. Damit würden taktische Punktverluste vermieden, die andere von einem Wenz abhalten sollen. Das Ganze sei also ein faireres Spiel, finden die Organisatoren.

So viele Spieler waren mit dabei

Am Donnerstag haben 45 Spieler teilgenommen, am Freitag waren es noch zehn Tische mit 40 Teilnehmern, am Schlusstag sind schließlich noch 32 Spielende gekommen. Gespielt wurden an jedem Tag 32 Spiele, je nach Runde in einer bis zwei Stunden. Typisch für die Schafkopfrunde: Zuvor wird ein bisschen „warmgespielt“ und dann „geschrieben“, also mit Wertung gespielt.

Anschließend geht es oft noch in die „Ausklangrunden“, in denen jeweils ebenfalls Centbeträge im Einsatz sind. Ivo Lauber, Mitorganisator und Turniersieger 2018, weist darauf hin: „Die meisten auf den vorderen Plätzen trinken nichts Alkoholisches bei den Wertungsspielen.“ Mitorganisator, Turniersieger 2016 und Tagessieger des ersten Tages, Joachim Locher, bestätigt: „Nüchtern hilft bei Konzentration und Überblick.“

Gespielt wird jeweils zu viert, wenn die Zahl an den Tischrunden nicht aufgeht, müssen Ersatzspieler ran. Mitorganisatorin Petra Heim freut sich über die gute Atmosphäre beim Turnier: „Harmonisch, relativ friedlich und ohne Streit, bei fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern - das ist klasse.“ Ivo Lauber bestätigt: „Schiedsgericht und Schlichter mussten beim Turnier nicht eingreifen, es ging durchweg fair zu.“ Dabei sei man durchaus ehrgeizig unterwegs, das zeige sich daran, dass einige doch nach dem ersten Tag ausgestiegen seien, als sie nur noch wenig Aussicht auf Gewinnplätze hatten.

Das sind die Sieger

Am Ende des dritten Abends geht es schließlich zur Siegerehrung. Lothar Schwab ist es diesmal nicht gelungen, nach 2017 und 2022, sich als Triple-Sieger in der Liste zu verewigen.

Immerhin hat er einen guten siebten Platz erreicht, mit 87 Punkten. Auf den dritten Platz kam Ernst Macho, mit 106 Punkten und fünf Solospielen. Den zweiten Platz, dazu den Tagessieg am Samstag, holte sich Roland Frisch mit 111 Punkten und acht Solospielen.

Unangefochtener Turniersieger ist Albert Schwarz geworden mit 116 Punkten, sechs Solos und dem höchsten Punktestand des Turniers bei seinem Tagessieg am Freitag mit beachtlichen 56 Punkten.

Zum Vergleich: Der Letztplatzierte, für den es regelmäßig ein Kartenspiel „zum Üben“ als Trostpreis gibt, hat 17 Punkte erreicht, bei nur einer Tagesteilnahme. Der erste Teilnehmer mit drei Spieltagen hat 42 Punkte erreichen können.

Die Siegerehrung moderierte Joachim Locher, diesmal auf dem 20. Platz gelandet, assistiert von Petra Heim, 16. Platz. Laura und Luzia Locher, Plätze 19 und 28, überreichten die Preise. Für die ersten drei gab es Sachpreise von verschiedenen Spendern sowie ein Fässchen Bier und Gläser. Bis zu Platz 15 gibt es Preise. Während der Sieger dazu noch einen Umschlag mit 100 Euro bekommt, geht es gestaffelt für die weiteren Plätze nach unten.

Team freut sich über neue Spieler

Die Turnierspieler kommen überwiegend aus dem Raum Meckenbeuren, Tettnang oder Friedrichshafen. Jedoch sind auch einige aus Bayern oder dem Allgäu gekommen.

Das Organisationsteam freute sich, dass heuer vier neue Spieler teilgenommen haben. Auch jüngere Spieler seien stets willkommen. Übungsspiele gibt es das Jahr über - und das nächste Kehlener Weihnachtsschafkopfturnier findet wohl 2024 wieder nach Weihnachten statt.

Informationen zu den Spielrunden und zum Turnier gibt es bei Petra Heim unter Telefon 07542/22989 oder per E-Mail an [email protected].