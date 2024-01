Die Meckenbeurer DLRG Ortsgruppe freut sich über das neue Sidescan Sonargerät für die Wasserrettung. Möglich wurde die Anschaffung durch eine Spende der Sparkasse Bodensee in Höhe von 10.000 Euro. Wie das Gerät funktioniert, haben die Wasserretter bei der Spendenübergabe am Feuerwehrhaus erklärt.

Wie eine unscheinbare schwarze Schachtel, etwas größer als ein Päckchen Papiertaschentücher, sieht der Signalgeber aus, der unter der Wasserlinie am DLRG Boot befestigt wird. Trichterförmig sendet das Gerät Schallwellen nach unten. Wo die Ultraschallwellen auf ein Hindernis treffen, werden auf dem Bildschirm des Sidescan Sonars, den die Kräfte an Bord ihres Rettungsbootes genau im Auge behalten, Schatten und Konturen sichtbar.

Taucher orientieren sich an gelber Signalboje

Wenn die Konturen zu einer im Wasser verunglückten Person passen könnten, wird die Stelle mit einer gelben Signalboje markiert. „Hier gehen dann gezielt die Taucher auf Suche. So können große Einsatzgebiete wesentlich schneller und detaillierter abgesucht werden“, erklärt Vorsitzender Tim Karstens für die Ortsgruppe, warum das neue Gerät zur Wasserrettung so wichtig ist.

Mit den Ultraschallwellen lassen sich systematisch Unterwasserstrukturen erkunden. Tim Karstens

„Person unter Wasser, vom Boot gestürzt“, so lautete die Alarmierung am ersten Übungseinsatz im Langenargener Hafen. In langgezogenen Schleifen suchte das DLRG-Boot das Hafenbecken mit dem Sonargerät ab. „Mit den Ultraschallwellen lassen sich systematisch Unterwasserstrukturen erkunden“, schildert Karstens. Das Gerät zeichnet genau auf, wie das Rettungsboot bei der Übung das Hafenbecken abfährt. Tim Karstens zeigt die Linien bei der Spendenübergabe auf dem Bildschirm.

Das mobile Gerät zur Wasserrettung arbeitet mit Ultraschallwellen-Technik. Das mobile Gerät zur Wasserrettung arbeitet mit Ultraschallwellen-Technik.

Je schneller jemand gefunden wird, desto besser sind die Chancen des Verunglückten, wissen die Wasserretter. Die Ortsgruppe Meckenbeuren setzt ihren Schwerpunkt immer stärker auf die Strömungsretter und Einsatztaucher. Ein spezielles Wildwasserraft-Boot wird gezielt auf der Schussen oder Argen eingesetzt. Mit ihrem Boot und dem Geräteanhänger Wasserrettung, der im Meckenbeurer Feuerwehrhaus stationiert ist, war die Ortsgruppe im Januar schon dreimal im Einsatz. Zweimal ging es um eine Personensuche im Bereich der Rotach. Bei einem Tauchunfall in Meersburg wurde die Ortsgruppe ebenfalls alarmiert.

Immer weniger Menschen können gut schwimmen

„Mit dem Hochwasser in den Flüssen steigt auch die Gefahr“, glaubt Karstens. „Wir spüren die wetterbedingte Komponente“, sagt er. Für die deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist das primäre Ziel Menschenleben zu retten - auch in der Bodenseeregion. Dass immer weniger Menschen gut schwimmen können, macht den Aktiven der DLRG Sorgen. Deshalb freut sich die Ortsgruppe Meckenbeuren, dass sie im Sommer wieder Schwimmkurse im Freibad in Tettnang und im Winter ein regelmäßiges Training in Langenargen anbieten kann. Die Einsatzkräfte trainieren im Sportbad in Friedrichshafen. Weil Meckenbeuren nach der Schließung des Bads in Hegenberg (Stiftung Liebenau) kein Lehrschwimmbecken mehr hat, war die Schwimmausbildung ins Stocken geraten.

Ermöglicht wurde die Anschaffung des Sonargerätes durch eine Spende von 10.000 Euro von der Sparkasse Bodensee. „Die Spende stammt aus dem Reinertrag der besonderen Sparform PS Los Sparen und Gewinnen“, erklärt Michael Gartmann, Regionaldirektor Privatkunden Direktion Tettnang der Sparkasse. Der jährliche Reinertrag von rund 126.000 Euro fließe stets an gemeinnützige Institutionen und Vereine im Geschäftsgebiet, erläutert er. Mit 10.000 Euro aus diesem Topf ermöglichte die Sparkasse die Anschaffung des Sonargerätes, das schon lange auf der Wunschliste der Wasserretter aus Meckenbeuren steht.

Einsatztaucher und Strömungsretter zugleich

Schon seit Jahren will die Ortsgruppe ihr Motorrettungsboot mit Sonartechnik spezialisieren. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel musste das Projekt jedoch immer wieder eingestellt werden, heißt es im Bericht über den ersten Übungseinsatz mit der neuen Sonartechnik. Damit das Gerät effektiv eingesetzt werden kann, wird schon intensiv damit geübt.

An aktiven Mitgliedern weist die Einsatzgruppe Meckenbeuren 28 Einsatzkräfte auf, 14 sind als Einsatztaucher und 25 als Strömungsretter ausgebildet.