Den Kindern im verarmten Dorf Kassery den Zugang zu Bildung zu ermöglichen und ihnen dadurch Chancen auf ein besseres Leben zu eröffnen - das ist eines der Hauptanliegen des Hilfsvereins Djarama, den die Schwäbische Zeitung bei der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt.

Kassery ist ein 1000-Einwohner Dorf und liegt in der Präfektur Telimele, einer entlegenen und schwer zugänglichen Küstenregion im westafrikanischen Guinea. Die Menschen dort sind bitterarm und größtenteils Analphabeten. Seit Jahren versucht der in Meckenbeuren ansässige Hilfsverein Djarama eine ausreichende und nachhaltige Infrastruktur dort aufzubauen. Dazu gehört, vor allem jungen Menschen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Bestes Beispiel für Hilfe zur Selbsthilfe

Mit der Hilfe aus Deutschland und dank unermüdlicher und harter Arbeit der Einheimischen sind in den vergangenen Jahren Schöpfbrunnen sowie eine Schule mit drei Klassenräumen und ein Lehrerhaus errichtet worden.

Inzwischen platzt das Schulgebäude aus allen Nähten. Ein zweites Schulhaus mit vier weiteren Klassenräumen ist im Bau. Unterrichtet werden derzeit etwas über 100 Kinder, die dann nach sechs Jahren Schulzeit Lesen, Schreiben, Rechnen und die französische Amtssprache gelernt haben.

In einzelnen Fällen unterstützt der Hilfsverein Djarama Kinder mit einem Stipendium für die weiterführende Schule in der gut 75 Kilometer entfernten Hauptstadt Conakry.

100 Schüler treffen in Kassery auf zwei Lehrer

Welche Personalprobleme es beim Betreiben der Schule gibt, erzählt Solomon Bah, selbst gebürtig in Kassery und Vorstandsmitglied des Hilfsvereins. So sind von staatlicher Seite derzeit für die über 100 Schüler nur zwei Lehrer in Kassery angestellt. Die Anwerbung und auch das Halten des Personals vor Ort gestaltet sich zudem äußerst schwierig, da den Lehrern in der Hauptstadt Conakry zwar mitnichten optimale, aber weitaus bessere Arbeits- und Lebensbedingungen geboten werden.

Wenn der Staat den Lohn nicht zahlt

Mit dem Bau eines Lehrerhauses wurde auf diese Situation inzwischen reagiert. Dass die finanzielle Situation der Lehrer dennoch äußerst schlecht ist, schildert Solomon Bah in aller Offenheit: „Die Regierung kriegt es einfach nicht gebacken und ist mit dem Bezahlen des Lohnes oft monatelang in Verzug. Die Lehrer sind entsprechend tagelang unterwegs, um bei den Behörden vorzusprechen und ihren Lohn einzutreiben. Dies wirkt sich natürlich auch auf die Motivation der Lehrer aus.“

Zwei Lehrer, sechs Jahre Schulzeit und insgesamt mehr als 100 Schüler – das ist die Ausgangslage in Kassery, die der Hilfsverein Djarama zu stabilisieren hofft. (Foto: dja )

Um dieser misslichen Situation gegenzusteuern, hat der Hilfsverein inzwischen in Eigenverantwortung einen jungen engagierten Lehrer gewinnen können. Wie seine beiden Kollegen wohnt der rund 30-jährige zweifache Vater mit seiner Familie im Lehrerhaus. Er wird im Gegensatz zu seinen beiden Kollegen vom Hilfsverein bezahlt. „Er bekommt seinen Lohn zuverlässig, rechtzeitig und bei Bedarf gar im Voraus ausbezahlt. So hat er wirklich Zeit, sich auf seine Arbeit mit den Kindern zu konzentrieren“, hebt Solomon Bah hervor.

Dies gelinge denn auch, sei der Lehrer doch äußerst engagiert und habe einen sehr guten Draht zu den Kindern. Dies gelte auch für sein sportliches Engagement außerhalb der Unterrichtszeit. Zudem übernehme er im Rahmen des Möglichen Vertretungsunterricht und fühle sich auch mitverantwortlich für das Schulgebäude.

Djaramas Dankbarkeit für SZ-Weihnachtsaktion

Solomon Bah zeigt sich in diesem Zusammenhang erfreut und erleichtert, dass Djarama bei der SZ-Weihnachtsaktion wieder mit dabei sein dürfe. „Es ist eine Aufgabe, die für den Hilfsverein eine echte Herausforderung ist. Schließlich wollen auch wir ihm seinen Lohn immer zuverlässig und rechtzeitig zahlen können“, bringt Bah es auf den Punkt.