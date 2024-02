Selbst in Normaljahren sind es neue Herausforderungen, die auf die Feuerwehr zukommen. Für Meckenbeuren fallen dazu die Stichworte Nachwuchsgewinnung, Tagesbereitschaft (also die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Brotberuf) sowie ein Jahr Drohneneinheit.

Im Gespräch mit Kommandant Stefan Amann (seit 2015) blickt die SZ zudem auf die Millionen-Investitionen 2024 und zwei mittelfristig angesiedelte Wünsche.

Acht Aspekte dazu:

Die Zahlen I: Die zwei Abteilungen (Meckenbeuren und Kehlen) sowie die Löschgruppe Liebenau sind im Vorjahr zu 224 Einsätzen ausgerückt. Das waren deutlich mehr als 2022 (161), aber weit weniger als im Hochwasserjahr 2021, als 329 Einsätze zu Buche standen. Bei den aktiven Feuerwehrmännern summierte sich dies auf 6397 Einsatzstunden. Mehr als 66 Prozent der Einsätze sind heutzutage der Technischen Hilfeleistung zuzurechnen. Im vergangenen Jahr kamen verstärkt Unwetterlagen wie Sturm und starker Schneefall hinzu. Um die 40 Mal rückten die Feuerwehrfrauen und -männer aus, weil Brandmeldeanlagen angeschlagen hatten.

Schneebruch war spät im Jahr 2023 ein Thema, das viele Einsätze mit sich brachte. (Foto: ffw )

Kinder finden Gefallen an der Feuerwehr

Die Zahlen II: Zu den 152 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren kommen rund 120 Personen hinzu, die in der Jugendfeuerwehr, dem Spielmannszug oder der Altersabteilung tätig sind. Enthalten darin sind auch um die 25 Kinder, die in der Gruppe der Jüngsten Interesse zeigen. „Hier gibt es sogar eine Warteliste“, kann Stefan Amann als Beleg für das große Interesse anführen.

Rauchentwicklung am BOB-Waggon

Ungewöhnliche Einsätze: In Erinnerung bleiben natürlich zuvorderst die beiden tödlichen Autounfälle. Anfang August starb dabei am Ortseingang Meckenbeuren (von Ravensburg her) eine 29-Jährige, und im September verlor ein 18-Jähriger auf der K7725 bei Holzreute sein Leben.

Unter den Schadensfeuern zählte sicherlich der Flächenbrand Ende Juni bei Laufenen zu den ungewöhnlichen. Aber auch der Einsatz am Flughafen hatte Seltenheitswert, als aufgrund eines Oberleitungsschadens die BOB-Wagen stehen blieben und die zum Glück rein äußerliche Rauchentwicklung die Feuerwehr auf den Plan rief.

Ein Kindertraum in rot

Aber auch positive Einsätze sind im Gedächtnis, wobei jener nahe Kehlen bereits 2024 vor sich ging. Dabei hatte sich die Wehr als Chauffeur für Schulkinder erwiesen, als deren Schulbus nach einem Unfall im Stau stand. Einmal mit dem roten Feuerwehrfahrzeug an der Schule vorfahren - das hat was...

Drohneneinheit: Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberteuringen, Eriskirch und Meckenbeuren bestücken die neue Drohneneinheit des Bodenseekreises, die seit Jahresbeginn 2023 bestimmte Einsätze durch Luftbildaufnahmen unterstützt. Sie war im Berichtjahr neun Mal im Einsatz, unter anderem fuhren die Meckenbeurer Wehrmänner nach Salem und Überlingen. „Das hat sich gut eingespielt“, ist Stefan Amann zuversichtlich. Allerdings weiß der Kommandant um die teils enormen Anfahrtswege, sodass er sagt: „Wünschenswert wäre es, auch im westlichen Bodenseekreis einen Standort zu finden.“

Wenn Ehrenamt und Brotberuf kollidieren

Nachwuchsgewinnung: Den Quereinsteigern sei Dank befinden sich doch viele jüngere Kräfte in den Reihen der Wehr. Der spielt speziell im Meckenbeurer Bereich sicherlich die Siedlungsentwicklung in die Karten.

Was die Tagesbereitschaft betrifft, kennt Amann die Relevanz, mit den Firmen in Kontakt zu bleiben. „Da haben alle Wehren ein Augenmerk drauf“, gibt er den Erfahrungsaustausch wider samt der Willensbekundung: „Wir dürfen da nicht nachlassen, gerade in Kehlen und Liebenau.“

Ohne Zuschüsse geht es nicht

Investitionen 2024: Die eine ist bereits weit gediehen, die anderen in den Anfängen. So sind für den Kauf eines 650.000-Euro-schweren Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) Mittel aus dem Ausgleichsstock des Landes und von der Fachförderung (insgesamt knapp 250.000 Euro) zugesagt. Hier könnte in Kürze die Ausschreibung für den Fahrzeugkauf auf den Markt gehen.

In Vorbereitung ist ein solches (HLF statt TLF) auch für die Abteilung Kehlen. Stets muss mit den Planungen „früh genug“ begonnen werden, so Amann - gerade was die Zuschüsse angeht.

Aus den 70ern: Feuerwehrgerätehaus Liebenau.

Feuerwehrbedarfsplan: Mit ihm erfolgt die Weichenstellung für fünf Jahre, für Gemeindeverwaltung wie Feuerwehr ist er das wichtigste Werk. Beide zusammen haben sich daher an die Fortschreibung gemacht, die im Frühjahr 2024 verabschiedet werden soll. Als Grundlage bewertet der Plan „die Leistungsfähigkeit und Bedarfe der Feuerwehr, um auch zukünftig die Bevölkerung bestmöglich zu schützen“, wie es auf der Homepage heißt.

Ausblick: Einen Aspekt der mittelfristigen Planung hebt Stefan Amann hervor - das Feuerwehrgerätehaus in Liebenau. Es entspreche nicht den Anforderungen an ein modernes Gerätehaus - „da wäre es schön, wenn wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Stiftung Liebenau eine adäquate Lösung finden“, ist Stefan Amann hoffnungsfroh.