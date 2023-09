Bereits an den vergangenen zwei Samstagen Woche haben wir Ihnen spannende Kinderfragen und Mausantworten vorgestellt. Hier kommt der dritte Teil unsere Serie - und weitere schlaue Fragen unserer Jüngsten.

Kinder stellen täglich viele Fragen, die Eltern nicht immer auf Anhieb beantworten können. Wie gut, dass es die sympathische und wissbegierige Maus aus der „Sendung mit der Maus“ gibt. Seit 2014 ist diese täglich live im Freizeitpark am Bodensee anzutreffen. Am großen „Tag mit der Maus“ beantwortet sie gemeinsam mit dem Moderator Ralph Caspers und einem Team von Experten die spannendsten Kinderfragen im Ravensburger Spieleland.

Am Sonntag, 17. September, ist es endlich wieder so weit: Dieses Mal dreht sich alles rund um das Thema „Welte der Berufe“. „Was macht ein Elektriker?“ oder „Wie wird man eigentlich Paläontologe?“ — die Maus, das Ravensburger Spieleland und die Schwäbische Zeitung haben seit Anfang August Fragen zu allen möglichen Berufen gesammelt.

Ein Teil der eingereichten Fragen werden in einer clever–lustigen Show mit Experimenten, Filmen und Spezialgästen beantwortet. Neben der spannenden Show sind auch wieder Partner mit dabei, die ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Klein und Groß vorbereitet haben.

700 Einsendungen zeigen Wissbegierde der Kids

Kinder aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Fragen direkt an die Maus geschickt. Vertreter des Spielelands, der Schwäbischen Zeitung, Professor Jörg Wendorff von der Hochschule Ravensburg–Weingarten, Ralph Caspers und — natürlich — die Maus haben über 700 Einsendungen gesichtet, bewertet und spannende Fragen für die Show ausgesucht.

Da viel mehr schlaue Fragen eingesendet wurden, als das Experten–Team beim Event am 17. September in Liebenau beantworten kann, werden weitere davon in der SZ beantwortet. Drei „Maus“-Sonderseiten sind in den Vorwochen den Kinderfragen rund um das Thema „Welt der Berufe“ gewidmet.

Alle Teilnehmer, die ihre Frage auf der Maus–Sonderseite entdecken, dürfen sich freuen, denn sie erhalten zwei Freikarten für den „Tag mit der Maus“ am 17. September im Ravensburger Spieleland.

Georg (9) aus Bad Birnbach: Wieso winken die Vorfeldeinweiser am Flughafen mit Kellen?

Wenn ihr schon mal mit dem Flugzeug irgendwohin geflogen seid, sind euch vielleicht die Einwinker aufgefallen. Sie stehen an der Parkposition des Flugzeugs und winken mit ihren Kellen. Sie haben eine wichtige Aufgabe, denn sie zeigen den Flugzeugen nach der Landung den Weg zu ihrer Parkposition. Wenn sie wieder los fliegen wollen, zeigen sie ihnen auch den Weg zur Startbahn. Einwinker werden auch Marshaller genannt.

Das kommt aus dem Englischen und heißt etwas ordnen oder jemanden leiten. Um sich auf dem Flughafen bewegen zu können, haben Einwinker ein Fahrzeug, das schwarz–gelb ist. Wenn ein Flugzeug auf dem Flughafen landen möchte, dann bekommt das Flugzeug noch in der Luft einen Parkplatz zugeteilt. Per Funk bekommt dann der Einwinker Bescheid, welcher Parkplatz für das Flugzeug vorgesehen ist.

Der Einwinker fährt dann zu dem Platz und schaut, ob dieser sauber und frei von Hindernissen ist. Dann fährt er zur Landebahn und führt das Flugzeug zu dem Parkplatz. Dort steigt er aus und winkt den Piloten mit den Kellen ein. Wenn die Sicht schlechter ist, dann können auch Leuchtstäbe benutzt werden. Das Einparken von einem Flugzeug ist Präzisionsarbeit. Damit die Piloten also so gut wie möglich parken, hilft der Einwinker vom Boden aus.

Hier wird ein auf dem Flughafen Berlin Tegel gelandeter Airbus aus Zürich vom Einweiser auf die Parkposition gelotst (Symbolbild) (Foto: conz/dpa )

Da es am Flughafen viel zu laut wäre, um miteinander zu reden, benutzen sie die Kellen zum Kommunizieren. Damit sich dabei alle verstehen, sind die Zeichen weltweit gleich. So bedeutet zum Beispiel das Winken mit beiden Armen vorwärts Rollen. Die Arme überm Kopf kreuzen, das heißt Stopp. Wenn der Einwinker mit dem linken Arm winkt, sollen die Piloten nach links fahren.

Einwinker haben aber neben der Einparkhilfe noch weitere Aufgaben am Flughafen. Sie leiten auch Fahrzeuge, die sonst nicht auf dem Rollfeld unterwegs sind, zu ihrem Ziel. Wenn also ein medizinischer Notfall in einem Flugzeug ist und ein Rettungswagen zu dem Flugzeug muss, dann leiten die Einwinker den Rettungswagen zum richtigen Flugzeug. Wenn man Einwinker werden möchte, muss man vorher einige Jahre auf dem Rollfeld von einem Flughafen gearbeitet haben und eine Ausbildung zum Flugzeugabfertiger bestanden haben.

Dann wird man am Flughafen nochmal zum Einwinker ausgebildet. In der Ausbildung lernt man alle Besonderheiten des Flughafens kennen, damit man später weiß, auf was man achten muss. Wenn sie fertig ausgebildet sind, können sie nur an dem einem Flughafen arbeiten. Da jeder Flughafen anders ist, müsste man bei einem Wechsel eine neue Ausbildung für den Flughafen machen.

Lara (7) aus Dornbirn/Vorarlberg: Welche verschiedenen Berufe gibt es im Spieleland?

Im Spieleland gibt es viele verschiedene Berufe. Gleich morgens, wenn ihr den Park betretet, begrüßen euch unsere Angestellten aus dem Ticketing. Unsere Animateure sorgen dann dafür, dass ihr die verschiedenen Attraktionen mit viel Spaß nutzen könnt. Damit ihr bei so viel Spielspaß auch was Gutes zu essen bekommt, sorgen die Mitarbeiter in unserer Gastronomie. Wenn ihr ein Andenken an euren Besuch mitnehmen möchtet, beraten euch unsere Angestellte in unseren Shops.

Im Ravensburger Spieleland gibt es ganz unterschiedliche Berufe (Archivbild) (Foto: Spieleland )

Damit unsere Attraktionen immer sicher sind, sorgen unsere Techniker. Und damit auch die Shops und die Gastronomien immer ausreichend Ware haben, beliefern unsere Mitarbeiter aus der Logistik diese. Außerdem gibt es noch einige Mitarbeiter in unserer Verwaltung. Dort kümmern sich die Angestellten zum Beispiel um die Buchhaltung, den Besucherservice, das Marketing, den Vertrieb, unser eigenes Personal und vieles mehr.

Joshua (4) aus Aichelberg: Wie wird man Feuerwehrmann?

Retten, löschen, bergen, schützen — das sind die wichtigsten Aufgaben der Feuerwehr. Um zu der Berufsfeuerwehr zu kommen, also den ganzen Tag als Feuerwehrmann zu arbeiten, muss man vorher einen anderen Beruf lernen. Viele die bei der Feuerwehr arbeiten haben oft handwerkliche Berufe gelernt oder Notfallsanitäter. Am besten ist es, wenn man schon mit Werkzeugen gearbeitet hat, denn das braucht man bei der Feuerwehr öfters.

Man kann sich dann für eine Ausbildung zum Feuerwehrmann bewerben. Oft muss man dann ein Auswahlverfahren durchlaufen. Das sieht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aus. Es beinhaltet aber immer eine ärztliche Untersuchung. In der wird geschaut, ob man körperlich und geistig gesund genug ist, um bei der Feuerwehr zu arbeiten. Es kann sein, dass ein Mindest– oder Höchstalter Voraussetzung ist oder eine bestimmte Größe, aber das ist nicht überall so.

Ein Feuerwehrmann löscht (Symbolbild). (Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv )

Wenn man das Auswahlverfahren bestanden hat, kann man die Grundausbildung zum Beamten des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes antreten. Dafür macht man einen Vorbereitungsdienst bei einer Feuerwehrschule. Die Zeit an der Schule kann zwischen neun Monaten und zwei Jahren dauern. Man lernt alles, was man braucht, um bei der Feuerwehr arbeiten zu können.

Es werden verschiedenste Sachen geübt, dazu gehört auch Rettungsschwimmen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich zum Einsatzleiter oder zur Feuerwehrgerätewart weiterzubilden. Feuerwehrleute können nach der Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr anfangen, aber auch die Bundeswehr, und viele Flughäfen haben eigene Feuerwehren.

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Man kann aber auch zu der Freiwilligen Feuerwehr gehen. In vielen Gemeinden und Städten gibt es Freiwillige Feuerwehren, bei denen man anfangen kann. Man braucht keine Vorkenntnisse. Bei Interesse kann man einfach zur nächsten Freiwilligen Feuerwehrstation gehen und sich dort erkundigen. Die Ausbildung erfolgt dann nach und nach. Um zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen, muss man zwischen 17 und 60 Jahre alt sein. Viele Freiwilligen Feuerwehren bieten auch Kinder– und Jugendfeuerwehren an.

Emil (5) aus Bodman–Ludwigshafen: Wie kommen die Bilder ins Buch und wer malt sie eigentlich?

Bei Kinderbüchern sind die Bilder sehr wichtig. Sie werden von einem Illustrator erstellt. Menschen mit diesem Beruf können richtig gut zeichnen und malen. Meistens haben sie eine Ausbildung gemacht, bei der sie viele verschiedene Techniken und unterschiedliche Arten zu Malen gelernt haben.

Die Illustratoren bekommen entweder zuerst den Text für das Buch vom Verlag und überlegen sich dazu passende Bilder. Oder sie entwerfen erst die Bilder für jede Seite des Buches, und der Text wird danach von einem Autor passend dazu geschrieben. Zunächst zeichnet der Illustrator die Bilder ganz grob in schwarz–weiß. Diese Zeichnungen nennt man Skizzen. Das passiert manchmal mit Stift oder Pinsel auf Papier, in anderen Fällen mit speziellen Programmen am Computer.

Der Kinderbuch-Autor Ingo Siegner bemalt am 20.01.2014 in Hannover (Niedersachsen) eine Zeichnung seiner erfundenen Figur "Der kleine Drache Kokosnuss" (Symbolbild). (Foto: Christoph Schmidt/dpa )

Wenn die Skizzen allen, die am Buch mitarbeiten, gefallen, fangen die Illustratoren mit den farbigen Reinzeichnungen an. Das heißt, sie malen die schwarz–weißen Bilder mit vielen Farben aus. Die fertigen bunten Bilder werden dann gescannt oder fotografiert, sodass sie als digitale Daten vorliegen. Anschließend fügt ein Buchgestalter am Computer alles zu einem Layout zusammen.

Das bedeutet, die digitalen Bilder und die Texte werden passend zueinander auf den Seiten platziert. Dieser Seitenaufbau wird noch mehrmals gelesen, geprüft und verbessert, bis alles passt. Dann können die fertigen Daten zur Druckerei geschickt werden.

Dort wird das Buch auf einer großen Druckmaschine gedruckt. Die gedruckten Bögen werden gebunden, zurechtgeschnitten und in den Buchumschlag eingehängt. Und dann ist das Buch fertig, und ihr könnt es durchblättern, ansehen, lesen oder euch vorlesen lassen.

Philip (7) aus München: Wie findet ein Vulkanologe heraus, wann ein Vulkan ausbricht?

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Vulkane, die kurz vor dem Ausbruch stehen, Signale senden. Diese können Wissenschaftler beobachten und messen. So können sie dann auch voraussagen, ob ein Vulkan bald ausbricht. Wenn ein Vulkan vor einem Ausbruch steht, wächst der Druck in seinem Inneren.

Der Ätna, der aktivste Vulkan in Europa, spuckt Lava bei einem Vulkanausbruch am 28.02.2017 in der Nähe der süditalienischen Stadt Catania. (Foto: Salvatore Allegra/dpa )

Durch diesen Druck fängt der Berg an zu zittern. Geräte, die an dem Berg angebracht sind, messen das Zittern. Wissenschaftler sehen dann, dass sich die Werte verändert haben. Außerdem treten oft auch Gase aus, die bestimmte Sensoren „erschnüffeln“ können. Wärmekameras können erhöhte Temperaturen messen, wie Thermometer beim Menschen das Fieber. Auch Satelliten werden benutzt.

Sie schauen sich den Berg von oben an und merken sofort, wenn sich die Oberfläche verändert hat. Durch diese vielen Messmethoden können acht von zehn Vulkanausbrüche rechtzeitig vorhergesagt werden. Trotz aller Messmethoden kann man am Schluss aber nicht ganz genau sagen, ob der Vulkan dann wirklich ausbricht.

Clara Sophie (8) aus Lindau am Bodensee: Wie wird man zu einem Schuldirektor?

Schuldirektoren sind die Verantwortlichen an Schulen, sozusagen die Chefs dort. Um selbst Schuldirektor zu werden, muss man erstmal Lehrer sein. Dafür kann man zum Beispiel an einer Universität oder Fachhochschule studieren.

Beim Studium entscheidet man sich für zwei Fächer, wie zum Beispiel Englisch oder Mathematik, und an welcher Schule man später arbeiten will, wie zum Beispiel Grundschule oder Gymnasium. Die Fächer, die man studiert hat, darf man dann später unterrichten. Also Englischlehrer studieren Englisch und Mathelehrer Mathe. Das Studium dauert insgesamt fünf Jahre.

Danach bewirbt man sich für ein Referendariat. Man ist dann nochmal eineinhalb Jahre Lehrer auf Probe. Man unterrichtet schon Schüler, aber lernt auch selber noch ganz viel. Am Ende muss man eine Prüfung bestehen, in der man sein Können unter Beweis stellen muss. Ist diese bestanden, darf man als Lehrer arbeiten.

Als Schuldirektor muss man erstmal Lehrer sein und Erfahrung sammeln. (Foto: Marcel Kusch/dpa )

Um dann Schuldirektor werden zu können, braucht man einige Jahre an Erfahrung, da man als Schuldirektor viele Entscheidungen treffen muss. Schuldirektoren haben viele Aufgaben. Eine Hauptaufgabe ist es, zu schauen, wer an der Schule arbeitet. Also welche Personen stellt man ein? Das können Lehrer sein, aber auch Hausmeister. Für diese ist man dann auch verantwortlich.

In einer Schule soll man viel lernen und Schuldirektoren müssen schauen, dass das auch klappt. Dafür müssen sie viel organisieren, wie zum Beispiel Schulkonferenzen oder Thementage. Um Schuldirektor zu werden, muss man sich auf eine freie Stelle bewerben. Diese findet man immer öffentlich, so dass sich jeder auf diese Stelle bewerben kann — auch, wenn man wo ganz anders lebt. Dafür muss man verschiedene Tests bestehen, bei denen man zeigen kann, dass man besonders gut geeignet ist für diesen Beruf.

Dabei werden zum Beispiel Rollenspiele gespielt, wo man Entscheidungen als Schuldirektor treffen soll. Außerdem wird bei der aktuellen Schule oder den Kollegen nachgefragt, wie sie die Arbeit des Bewerbers finden. Wer dann Schuldirektor an der jeweiligen Schule wird, entscheidet am Schluss die Bezirksregierung zusammen mit der Schule.