Kinder stellen täglich viele Fragen, die Eltern nicht immer auf Anhieb beantworten können. Wie gut, dass es die sympathische und wissbegierige Maus aus der „Sendung mit der Maus“ gibt. Seit 2014 ist diese täglich live im Freizeitpark am Bodensee anzutreffen.

Am großen „Tag mit der Maus“ beantwortet sie gemeinsam mit dem Moderator Ralph Caspers und einem Team von Experten die spannendsten Kinderfragen im Ravensburger Spieleland. Am 17. September ist es endlich wieder so weit: Dieses Mal dreht sich alles rund um das Thema „Welte der Berufe“.

„Was macht ein Elektriker?“ oder „Wie wird man eigentlich Paläontologe?“ — Die Maus, das Ravensburger Spieleland und die Schwäbische Zeitung sammelten seit Anfang August Fragen zu allen möglichen Berufen. Ein Teil der eingereichten Fragen werden in einer clever–lustigen Show mit Experimenten, Filmen und Spezialgästen beantwortet. Neben der spannenden Show sind auch wieder Partner mit dabei, die ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Klein und Groß vorbereitet haben.

Maus hat über 500 Fragen erhalten

Kinder aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Fragen direkt an die Maus geschickt. Vertreter des Spielelands, der Schwäbischen Zeitung, Professor Jörg Wendorff von der Hochschule Ravensburg–Weingarten, Ralph Caspers und — natürlich — die Maus haben über 500 Einsendungen gesichtet, bewertet und spannende Fragen für die Show ausgesucht.

Da viel mehr schlaue Fragen eingesendet wurden, als das Experten–Team beim Event am 17. September beantworten kann, werden weitere davon auf Schwäbische.de beantwortet. Drei „Maus“-Sonderseiten widmen sich an den kommenden Samstagen den Kinderfragen rund um das Thema „Welt der Berufe“.

Alle Teilnehmer, die ihre Frage online entdecken, dürfen sich freuen, denn sie erhalten zwei Freikarten für den „Tag mit der Maus“ am 17. September im Ravensburger Spieleland.

Julia (8) aus Ravensburg: Wie wurden eigentlich Berufe erfunden?

Gearbeitet wurde eigentlich schon immer, selbst in der Steinzeit. Menschen haben gesammelt oder gejagt und erhielten dafür Essen und Trinken. Das war auch schon ganz schön harte Arbeit. Im Laufe der Jahrhunderte hatten die Menschen immer mehr Wünsche, wie zum Beispiel andere Lebensmittel, die sie selbst nicht hatten. So fingen die Menschen an, mehr wie z.B. Kartoffel oder Getreide anzubauen, als sie selbst essen konnten. Mit den übrigen Kartoffeln hatten sie die Möglichkeit, diese gegen andere Güter, wie z.B. einen Fisch oder Fleisch einzutauschen.

Dieser Handel kann als Beginn der Berufe gesehen werden: Bauern, Handwerker, Förster, Fischer usw. entstanden. Viele Jahre später wurden die Berufe dann bezahlt. Zum Beispiel bekam ein Handwerker Geld dafür, wenn er einer anderen Person etwas am Haus reparierte. Einen Beruf ausüben bedeutet auch heute noch, dass wir Geld für unsere Arbeit bekommen, um uns davon etwas kaufen zu können. Da sich die Welt immer weiterentwickelt, kommen auch immer mehr neue Berufe dazu, beispielsweise heute Fachleute für Computer.

Berufe gibt es, seit Menschen Waren gegen Lebensmittel getauscht haben. Landwirtschaft war dabei ganz wichtig. (Foto: dpa )

Lilli (5) aus Ehingen: Warum ist die Post in Deutschland eigentlich gelb?

Vor vielen Hundert Jahren, zur Zeit des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nationen, erhielt Franz von Taxis von Kaiser Maximilian I. die Aufgabe, die Post mit Kutschen oder Reitern zu verschicken. Damit man sie auf den ersten Blick erkennen konnte, trugen die damaligen Briefträger, Postillione genannt, gelbe Uniformen mit schwarzen Aufschlägen — die Farben des Reiches. Später gab es dann verschiedene Farben für die Uniformen der Post, wie dunkelblau, rot oder orange. Erst seit 1946 sind die Postautos in ganz Deutschland wieder einheitlich gelb. Den ersten Postboten soll es übrigens im Jahr 1700 gegeben haben.

Die gelbe Farbe der Post kommen noch aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. (Foto: dpa )

Finn (8) aus Bingen: Warum tragen Maler weiße Kleidung, wo sie sich doch immer mit Farbe vollkleckern?

Wie in anderen Berufen auch, soll die Kleidung den Maler vor allem schützen. In seinem Fall vor herumspritzender Farbe oder Lacken. Wie ihr sicherlich wisst, bekommt man Farbe nur sehr schwer wieder aus der Kleidung. Daher eignet sich robuste weiße Arbeitskleidung besonders, da diese sich problemlos bei 60 Grad, teilweise sogar 90 Grad Heißwäsche in der Waschmaschine waschen lässt und dabei so sauber wie möglich wird. Und man kann weiße Kleidung einfach bleichen, um hartnäckige Flecken und Farbspritzer zu entfernen — ohne dabei ausgewaschen oder abgetragen auszusehen.

Maler tragen weiß, weil man die Kleidung bleichen kann, wenn hartnäckige Flecken darauf sind. (Foto: Jürgen Effner/dpa )

Außerdem gibt es noch Geschichten, die sich rund um die weiße Malerkleidung erzählt werden. Zum Beispiel sagte man, dass Maler sehr sauber arbeiten würden, wenn sie wenige Farbkleckse und Spritzer auf der Arbeitskleidung hatten. Die saubere, weiße Weste des Malers wäre somit also ein Zeichen seiner Professionalität. Eine andere Geschichte sagt, da zum Beispiel Gips, Mörtel, Kalk oder ähnliche Materialien hell sind, weiße Arbeitskleidung besonders von Vorteil ist. Beim Ausbessern, Hantieren und Verarbeiten dieser Materialien entsteht feiner, weißer Staub, der auf weißer Kleidung somit kaum auffällt.

Außerdem ist es für den Maler leichter, wenn er zum Beispiel Pastellfarben mischt. Denn hätte der Maler zum Beispiel rote Kleidung an, könne das Rot auf die Farbe reflektieren und sie siehe rosa aus, obwohl sie dies nicht sei.

Ryan (4) aus Hardheim/Schweinberg: Wie wird man Falkner? Was muss man dafür lernen und was macht ein Falkner alles?

Falkner werden, ist gar nicht so einfach. Damit ein Falkner seinen Beruf ausüben kann, muss dieser die Jäger– und Falknerprüfung bestehen und ein artgerechtes Zuhause für die Vögel haben. Außerdem muss er den Greifvögeln täglich frisches Fleisch als Nahrung geben. Und die Tiere müssen während der sogenannten Beizsaison drei bis vier Mal pro Woche in einem Jagdrevier frei fliegen können. Die Aufgabe eines Falkners ist es, seine Greifvögel (Wanderfalke, Habicht, Steinadler) so abzurichten, dass er mit ihnen auf Jagd gehen kann.

Falkner müssen einige Voraussetzungen erfüllen, um ihrem Beruf nachgehen zu können. (Foto: dpa )

Diese Art der Jagd wird auch Falknerei oder Beizjagd genannt. Falkner arbeiten dann mit ihren Tieren in Zoos, Tierparks, auf Mittelaltermärkten oder in Freizeitparks. Aber sie werden auch von Flughäfen zur Hilfe gerufen, um Vögel zu vertreiben, die den Flugverkehr in Gefahr bringen.

Mia (7) aus Kressbronn: Wer steuert eigentlich den Zeppelin, den ich immer am Himmel sehe?

Der Zeppelin wird von einem Zeppelin–Piloten gesteuert. Diese sind allerdings seltener als Astronauten, denn auf der ganzen Welt gibt es nur knapp 20 von ihnen. Wer einen Zeppelin fliegen möchte, braucht eine europäische Berufspilotenlizenz für Flugzeuge oder Helikopter. Mindestens 450 Flugstunden muss der Pilot bereits geflogen sein. Übrigens, anders als im Flugzeug, gibt es im Zeppelin nur einen Piloten.

Viktor Schacht ist ein Zeppelin-Pilot in Ausbildung. Wenn er fertig ist, gehört er zu weltweit nur rund 20 seines Berufsstandes. (Foto: dpa )

Seraphina (11) aus Pfronten: Wie backt der Bäcker Brezeln?

Im Schwabenland und in Bayern kennt sie fast jeder: die Brezel. Um die typische Form zu bekommen, überkreuzt der Bäcker eine Teigschlange. Ihr Teig besteht in der Regel aus Weizenmehl, Malz, Salz, Butter, Wasser und Backhefe. Bevor die Brezel in den Backofen kommt, wird sie für wenige Sekunden in Natronlauge getunkt. Dies ist notwendig, damit sie beim Backen ihre typische braune Farbe erhält. Zum Schluss kommt natürlich noch etwas Salz oben darauf.

Neben der Laugenbrezel gibt es aber auch noch süße Brezeln. Die kennt ihr vielleicht von St. Martin oder dem Funken. Die süßen Brezeln bestehen aus einem süßen Hefeteig mit Hagelzucker oben drauf. In Luxemburg isst man zu Ostern süße Brezeln mit Mandeln. Und sogar in den USA gibt es „Pretzel“. Diese wurde von Auswanderern in die USA gebracht und werden hier als Fastfood mit braunem Senf gegessen.

Für Brezeln braucht es handwerkliches Geschick und den richtigen Schwung. (Foto: dpa )

Matti & Emil (8) aus Eberhardzell: Was ist der Unterschied zwischen einem Tischler und einem Schreiner?

Bestimmt habt ihr schon mal die Begriffe Tischler und Schreiner gehört. Das sind Menschen, die aus Holz zum Beispiel Möbel herstellen. Doch sind das überhaupt unterschiedliche Berufe? Diese Frage kann man mit Nein beantworten. Tatsächlich besteht kein Unterschied zwischen den beiden Berufen. Sie haben beide die gleiche Ausbildung gemacht und arbeiten mit Holz.

Aber warum nennen wir diesen Beruf dann anders? Schaut man sich die beiden Wörter an, könnte man glauben, dass der Schreiner Schreine, also Truhen, baut und der Tischler spezialisiert auf Tische ist. Im Prinzip ist es genau so — nur hatte der Tisch früher noch keine vier Beine und sahen aus wie eine Truhe. Damit bestand kein Unterschied zwischen einem Tisch und einer Truhe. Da es innerhalb Deutschlands unterschiedliche Dialekte gibt, gibt es auch unterschiedliche Wörter für die gleiche Bedeutung. So sagt man im Norden zu einer Truhe „Tisch“ und im Süden war die Truhe ein „Schrein“.

Tischler und Schreiner sind die gleichen Berufe - je nach Region werden sie eben mal so oder so genannt. (Foto: dpa )

Der Unterschied zwischen Tischler und Schreiner liegt also nur darin, wo man sich gerade befindet. In Bayern, Baden–Württemberg, Hessen, Rheinland–Pfalz, dem Ruhrgebiet und im Saarland spricht man meist vom Schreiner. In Nord–, West–, und Ostdeutschland sowie in Österreich und Südtirol hingegen wird meist vom Tischler gesprochen. Die offizielle Berufsbezeichnung lautet übrigens Tischler.

Nadja (8) aus Altdorf: Was macht ein Imker?

Kurz zusammengefasst züchtet ein Imker Bienen, um von diesen Honig ernten zu können. Dafür muss er sich gut um seine Bienen sorgen und ihnen ein schönes Zuhause zur Verfügung stellen, den Bienenstock. In diesem platziert er herausnehmbare Bienenwaben, die den Bienen als künstliches Zuhause dienen. So brauchen sie weniger Zeit, selbst Waben zu bauen, und können sich auf das Sammeln von Nektar und auf die Pflege der Jungtiere konzentrieren. Als Belohnung für die gute Pflege holt sich der Imker die fertigen Waben aus dem Bienenstock.

Imker ernten den Honig, den Bienen produzieren. Die Völker leben in Bienenstöcken. (Foto: dpa )

Damit der Imker dabei nicht gestochen wird, verbrennt er ein paar Kräuter und nebelt damit die Bienen ein. Der Geruch ist für die Bienen ein Signal, ihre Flucht vorzubereiten: Sie kriechen in ihre Waben und sammeln so viel Honig, wie sie können. So lange kann der Imker fast ungestört einen der Holzrahmen herausholen. Gut verschlossen hinter einer Wachsschicht befindet sich in den vielen winzigen Bienenwaben der goldglänzende Honig. Der Imker entfernt die Wachsschicht und gibt die Waben in eine Schleudermaschine.

Die Waben werden so lange geschleudert, bis der ganze Honig rausgeflossen ist. Nun wird er noch in Gläsern abgefüllt und kann verkauft werden. Imker sorgen auch für Wachs und gießen daraus zum Beispiel Bienenkerzen. Und auch im Winter muss sich der Imker um seine Bienen kümmern. Damit die Bienen nicht verhungern, muss ihnen der Imker einen Ersatz geben. Dafür bietet sich dickes Zuckerwasser an.

Julian (6) aus Greußenheim: Warum zählt ein Unterwasserschweißer zu den härtesten Berufen der Welt?

Sie müssen Dinge zusammenbauen, Fehler suchen und Schäden beseitigen und das alles unter Wasser — die Rede ist von Unterwasserschweißern. Denn überall, wo etwas aus Metall besteht, zum Beispiel Schiffsrümpfe oder Windkraftanlagen, muss ab und an etwas geschweißt werden, da Stellen rosten können. Dabei ist das Schweißen unter Wasser ganz schön schwer: Der Tauchanzug wiegt oft um die 70 kg und die Sicht unter Wasser ist nicht so gut und wird durch Luftblasen und die Maske zusätzlich verschlechtert. Zudem lastet ein hoher Wasserdruck auf den Körper.

An Land zu schweißen, braucht schon einiges Geschick. Unterwasserschweißer müssen dazu noch eine Ausbildung als Berufstaucher haben. (Foto: dpa )

Da muss man ganz schön vorsichtig sein, denn schweißen ist Millimeterarbeit. Das schaffen nur Profis mit Spezialausbildung und einer guten Fitness. Um den Beruf ausüben zu können, benötigt man mehrere Ausbildungen. So muss man Berufstaucher sein und eine Ausbildung zum Lichtbogenhandschweißer an Land gemacht haben. Danach muss dann noch zusätzlich eine spezielle dreiwöchige Unterwasserschweißausbildung gemacht werden.

Häufig werden die Schweißer dann zu Arbeiten auf Baustellen gerufen, zum Beispiel unter die Berliner Museumsinsel. Andere tauchen und schweißen in einer gefluteten Baugrube eines Schiffshebewerkes. Und es gibt sogar Schweißstationen unter Wasser. Das sind luftdicht verschlossene Unterwasser–Quartiere. Von dort aus bringt eine Drei–Mann–Taucherglocke die Schweißer bis zum Meeresboden. Dort arbeiten diese acht Stunden und kehren dann in ihr Quartier zurück, um sich auszuruhen. Weltweit existieren nur rund 30 Taucher, die ausgebildet sind, in einer solchen Schweißstation unter Wasser zu arbeiten.