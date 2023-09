Die große Wildnis Kamtschatkas erleben

„Kamtschatka ‐ Der Abenteurertraum im fernen Osten Russlands“ lautet der Titel einer Multivisionsreportage von Ralf Schwan, die am Donnerstag, 5. Oktober, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) bei Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren zu sehen ist.

Einsam, wild, unberührt, für den Menschen lebensfeindlich und doch atemberaubend schön. Landschaften, wie auf dem Mond oder auf einem anderen Planeten, Kilometer weiter, eine andere Welt, weglose Tundra und Taiga ‐ so beschreibt Ralf Schwan die große Wildnis Kamtschatka.

Als Expeditionsunternehmung geht es in dem Vortrag mit ihm zu Fuß mit Zelt und Rucksack auf den höchsten aktiven Vulkan Eurasiens, den Kljuschewskaja Sopka (4750m), durch das Kronotzki Biosphärenreservat, mit all seinen Höhepunkten, Tal der Geysire, Uzon Caldera, Todestal, der Kronotzki See, Vulkane, Moore und Sümpfe, Pflanzenwelt der Tundra und Taiga, bis zu Begegnungen mit den großen Kamtschatkabraunbären. Ralf Schwan berichtet und zeigt in seiner authentischen Live-Multivisionsreportage, ein faszinierend spektakuläres Naturerlebnis und spannende Momente der Abenteuerexpedition „Große Wildnis Kamtschatka“.

Tickets gibt es im Vorverkauf zu zehn Euro, ermäßigt acht Euro, im Reisebüro im Bahnhofsgebäude, Telefon 07542/936244 und unter www.kulturkreis-meckenbeuren.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro, mit SZ-Abo-Card zehn Euro.