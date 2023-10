Bereits seit einem Vierteljahrhundert besteht die Sozialstation St. Anna in Meckenbeuren ‐ Eine lange Zeit, in der viel Wandel stattgefunden habe, wie Roland Hund als Regionalleiter Baden-Württemberg Bodensee am vergangenen Samstag beim Festakt in den Räumen der Sozialstation am Karl-Fränkel-Ring zusammenfasste.

Er lobte die Mitarbeitenden der Sozialstation, die mutig alte Weg verlassen hätten und neue gegangen seien. Dabei hätten sie kreativ immer neue Wohnformen für die ambulante Pflege erschlossen. Aus „Anna mobil“ sei die Sozialstation St. Anna geworden und aus der St. Anna Hilfe die Liebenau Lebenswert Alter gemeinnützige GmbH entstanden. „Kundinnen und Kunden waren anfangs vorrangig Externe“, schilderte Hund.

Personalmangel ist häufig ein Problem

Heute lebe die Mehrzahl der von der Sozialstation versorgten Menschen in den ambulanten Wohnformen der Stiftung Liebenau. Während in den 90er Jahren kaum Arbeitsplätze unbesetzt geblieben seien, müssten potentielle Kunden heute oft wegen Personalmangel vertröstet werden. Hund begrüßte in diesem Zusammenhang, dass ambulante Pflege heute ein fester Bestandteil bei der Ausbildung von Pflegefachkräften sei.

„25 Jahre Sozialstation St. Anna sind gefühlt ein Wimpernschlag in der Geschichte der Stiftung Liebenau“, sagte Patricia Philips, Pflegedienstleiterin der St. Anna Sozialstation. Für die Mitarbeitenden habe sich in dieser Zeit viel getan. Früher habe jeder im Team fast alle Pflegebedürftigen im großen Einzugsgebiet der Sozialstation gekannt.

Das Team betreut Menschen in Meckenbeuren, Tettnang, Friedrichshafen sowie bis Oberteuringen und Immenstaad. Patricia Philips lobte alle, die sich schon viele Jahre engagiert einsetzen ebenso wie diejenigen, die noch nicht so lange im Team sind, wie die Auszubildenden.

Individuelle Pflegebedingungen

„Ambulante Pflege ist immer da“, schilderte sie ‐ mit tatkräftiger Hilfe, mit Beratung und als Ansprechpartner. Heute gebe es feste Touren ‐ auch solche für Mütter, die nur von 8 bis 12 Uhr im Einsatz sein können. Doch in jedem Haus gebe es andere Konzepte und andere Pflegebedingungen. „Manchmal mussten sich stationäre und ambulante Pflege erst kennenlernen“, berichtete sie schmunzelnd.

Ihr Team sei immer offen für all diese Veränderungen und bereit sich weiterzubilden. So wie ihre Stellvertreterin Michaela Kirsch, die nicht nur im Springerteam arbeitet, sondern nebenbei noch die Ausbildung zur „Leitung einer ambulanten Einrichtung“ absolviert habe.

„Ich bin dankbar für jede Einrichtung im Bereich der Altenhilfe. Da brauchen wir freie Träger wie die Stiftung Liebenau“, betonte Bürgermeister Georg Schellinger in seinem Grußwort. Er untermauerte das mit Zahlen aus der Seniorenplanung 2020. Demnach rechne man in der Region für das Jahr 2030 mit mehr als 10.000 Pflegebedürftigen.

Bürgermeister sieht großen Bedarf

Davon seien voraussichtlich mehr als 4000 auf professionelle Hilfe angewiesen. „Wir wissen, dass großer Bedarf da ist“, sagte Schellinger. „Ihr seid sieben Tage die Woche, das ganze Jahr unterwegs zu den Menschen ‐ viele habt ihr jahrelang begleitet, auch beim Abschiednehmen“, sagte Pfarrer Josef Scherer von der katholischen Seelsorgeeinheit.

Gottes Nähe werde mit Taten, mit einer helfenden Hand erlebbar. Er erbat auch im Namen seines evangelischen Amtskollegen Pfarrer Peter Steinle Gottes Segen für die Sozialstation und das gesamte Team.