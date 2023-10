Auf dem Metallkongress in Würzburg ist es am Freitagabend verkündet worden: „Der Deutsche Metallbaupreis 2023 in der Kategorie Metallgestaltung geht an die Kunstschmiede Hafen aus Meckenbeuren.“ Andreas Hafen und sein Team sind damit „Wiederholungstäter“. Bereits 2017 hatten sie die begehrte Auszeichnung erhalten ‐ damals für ein Feldkreuz in Bad Schussenried.

Diesmal wurde der Meckenbeurer Betrieb für die „Landmarke Bodenseekreis“ prämiert ‐ zum 50-Jahr-Jubiläum des Kreises wurde das imposante Ensemble in dessen geografischem Mittelpunkt auf den Höhen von Markdorf angebracht.

Wer die Abfahrt zum Wanderparkplatz verpasst (was aufgrund der erst noch anzubringenden Beschilderung derzeit denkbar ist), kann kurz darauf nahe dem Gehrenbergturm umkehren ‐ und das sollte er auch. Ist die Nadel im Mittelpunkt des Bodenseekreises doch als Ausflugsziel allemal einen Besuch wert ‐ und lässt sich wunderbar mit einer Wanderung verbinden.

Silhouette des Bodenseekreises ist Hingucker

Dabei ist es nicht die 8,70 Meter lange Nadel (mit roter Haube und leicht schräg nordgerichtet) allein, die das Kunstwerk ausmacht. Die etwa 20 Meter lange begehbare Stahlskulptur gibt die Landkreis-Silhouette wider und wird ergänzt durch individuelle modulierte Stahlsäulen, die für die 23 Kommunen stehen und wie diese innerhalb des 1973 begründeten Landkreises angeordnet sind.

Andreas Hafen von der Meckenbeurer Kunstschmiede hat mit seinem Team die Gestaltung überzeugend umgesetzt und trotz knapper Zeit rechtzeitig geliefert. Foto: M&T Jede der 23 Kreiskommunen hinterlässt ihren eigenen und einzigartigen Eindruck (im Bild Meckenbeuren). (Foto: rwe )

Wie sie zustande kamen, ist ebenso spannend, wie die Idee hinter dem Vorhaben. Hatte sich doch Lothar Wölfle zum Jubeljahr und in seiner letzten Zeit als Landrat zum Ziel gesetzt, für die 23 Kommunen einen spannenden Identifikationspunkt zu schaffen.

Metallgestalter Andreas Hafen lieferte die Idee und der geografische Mittelpunkt des Kreises den Standort. Ein Sturm hatte vor Jahren die Lichtung freigelegt, bei deren Augenschein für Hafen feststand: „Das Kunstwerk braucht hier eine gewisse Größenordnung, um wirken zu können.“

800-Tonnen-Hydraulikpresse ist am Werk

Auf der Fläche auf 47 Grad 43 Minuten 53.5 Sekunden nördlicher Breite und 9 Grad 24 Minuten 18.9 Sekunden östlicher Länge sind nun die leicht geneigte Nadel und die Säulen beheimatet. Zehn Millimeter Wandstärke hat das unbehandelte Vierkant-Stahlblech jeder Säule (“Teil des Konzepts, dass er rostet“), die ursprünglich alle 94 Zentimeter hoch waren und eine Grundfläche von 30 auf 30 Zentimeter aufweisen.

Und jetzt ist jede Säule individuell gestaucht, wozu „gewaltige Kräfte am Werk waren“, wie sie selbst Andreas Hafen beeindrucken. Eine 800-Tonnen-Hydraulikpresse kam zum Einsatz, die er bei den Zollern-Werken im Lauratal (nahe Sigmaringen) vorfand.

Stauchen ‐ aber richtig

Viele Versuche waren im Vorfeld in der Meckenbeurer Kunstschmiede nötig, um den Stauchungsvorgang nicht gänzlich dem Zufall zu überlassen, sondern um bestimmte Verformungen herbeizuführen. „Super, dass die Idee und Umsetzung jetzt mit dem Preis honoriert wird“, freut sich Andreas Hafen, der beim Ortstermin mit der SZ gleich von einer Wandergruppe angesprochen wird.

Auch schon als „überdimensionale Stecknadel“ betitelt: Die Landmarke Bodenseekreis und ihr Schöpfer Andreas Hafen. (Foto: rwe )

Ob die Höhe der Säulen etwas über die Kommune aussage, ist eine Frage: „Nein, jede ist so einzigartig wie die Gemeinde und ihre Einwohner“, findet es Hafen interessant, welche Interpretationen und Gedanken das Kunstwerk auslöst. Es soll ‐ wie der Landkreis ‐ „eine lebendige, sich auf natürliche Weise verändernde Installation sein“, erklärt der Mann aus Meckenbeuren.

„Lebendige wie ungewöhnliche Landmarke“

Im Pressetext zur Preisverleihung heißt es: „Entstanden ist eine ebenso lebendige wie ungewöhnliche Landmarke“ an einem Ort, der für Anwohner und Touristen gleichermaßen faszinierend sei. „Er motiviert den Betrachter, sich Gedanken darüber zu machen, was einen Landkreis und seine Kommunen ausmacht und in welchem Verhältnis die einzelnen Teile zueinander stehen.“

Extreme Zeitknappheit erschwert die Lage

Und weiter: „Die besondere Herausforderung lag bei diesem Auftrag in einer überzeugenden Gestaltung, und die Jury des Deutschen Metallbaupreises ist von der Idee und der künstlerischen Ausführung höchst angetan. Als erschwerend bei der Fertigstellung erwies sich eine extreme Zeitknappheit in Kombination mit krankheitsbedingten Ausfällen an Mitarbeitern. Die dennoch rechtzeitige Lieferung und Montage verdient daher zusätzlich die respektvolle Anerkennung der enormen organisatorischen Fähigkeiten des Betriebs.“

Metallgestalter: Zum zweiten Mal wird Hafen bedacht

Bereits zum 13. Mal verlieh das Fachmagazin M&T Metallhandwerk und Technik den renommierten Deutschen Metallbaupreis für herausragende Objekte und Problemlösungen im Metallbau. Im Rahmen des Metallkongresses im VCC Vogel Convention Center in Würzburg wurden die Gewinner in sechs Wettbewerbs-Kategorien geehrt, darunter Andreas Hafen im Bereich Metallgestaltung (wie schon 2017 für das im Auftrag einer Bürgerinitiative gefertigte Feldkreuz in Bad Schussenried). Jährlich bewerben sich bundesweit rund 100 Betriebe mit ihren Objekten um eine Auszeichnung mit dem Preis.

Gegründet wurde die Meckenbeurer Kunstschmiede 1968. Sie besaß schon unter dem 2013 verstorbenen Oskar Hafen (Vater von Andreas) einen besonderen Ruf.