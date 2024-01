Meckenbeuren

Deshalb können 20 Krippenkinder erst im Frühjahr im Modulbau einziehen

Meckenbeuren / Lesedauer: 3 min

Auf der grünen Wiese südlich von Kinderhaus und Sporthalle Buch wird der Untergrund so vorbereitet, dass ein Modulbau hier seinen Standort haben und im Frühjahr die Türen öffnen kann. (Foto: rwe )

Mit Video: Arbeiten für Interims-Kita laufen in Meckenbeuren in Sichtweite zum Kinderhaus. Was den Bau auf der grünen Wiese verzögert hat und was momentan der Stand ist.