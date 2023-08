— In Siglishofen gibt es wieder einen Bäcker. Am 5. August feierte die Bäckerei Heinrichs mit Livemusik die Eröffnung ihrer neuen Filiale in Meckenbeuren Siglishofen.

Obst und Gemüse, ein Metzgerwagen und Floristik ergänzen das Nachversorgungsangebot rund um den kleinen Platz an der Eschstraße. Alle Anbieter setzen aber auch auf Käufer, die von der nahen Bundesstraße 30 einbiegen.

Auf Müller folgt Heinrichs

„Brotliebe“ heißt die Filiale, die der Ravensburger Bäckermeister Thorsten Heinrichs jetzt in Siglishofen eröffnet hat. Mit dem Umsatz an den ersten Tagen vor der offiziellen Eröffnung „waren wir sehr zufrieden,“ sagt er. Zuletzt hatte hier bis 11. April die Bäckerei Müller aus Kehlen Backwaren angeboten.

Neben Backwaren gibt es auch Honig und Kaffee aus einer Rösterei in Ravensburg. „Wir verstehen uns als Nahversorger“, sagt der Bäckermeister. Er hofft aber auch auf Laufkundschaft, die sich auf dem Weg zur Arbeit für die Vesperpause eindeckt. Tische und Stühle sogar Liegestühle sollen die Kunden zum Verweileneinladen.

Ramona Hirscher leitet die Filiale

Seine Bäckerei mit Stammsitz in der Ravensburger Südstadt ist, wie Heinrichs betont, ein kleiner Handwerksbetrieb mit rund 25 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist auf traditionell gefertigtes Sauerteigbrot und handgeformte Wecken stolz. Die nächste Generation mit Dennis (angehender Bäckermeister) und Ramona Hirscher steht schon in den Startlöchern.

Die Tochter wird die Filiale „Brotliebe“ federführend betreuen. Ein Pluspunkt des Standorts sind für Bäcker Heinrichs auch die vielen Parkplätze. „Klar, wir fahren ein paar Minuten länger, um das Brot zu liefern. Ich meine aber, es wird sich lohnen,“ meint er.

Auch Obstbauer Haller freut sich

Über die neuen Nachbarn freut sich auch Obstbauer Rolf Haller, der seit drei Jahren Obst, Gemüse und Produkte vom Bauernhof in Siglishofen anbietet. „Die Leute lernen den Standort kennen. Es geht immer ein paar Jahre bis das läuft“, ist seine Erfahrung.

Auch Haller versteht sich als Nahversorger und setzt auf regionale Produkte. Er freut sich aber auch über mehr Touristen als in Hofläden im Hinterland und über die Pendler. Erstmals wird Obstbau Haller im kommenden Winter durchgehend geöffnet bleiben.

„Wenn es deutsche Sachen gibt, verkaufen wir deutsche Sachen“, sagt er, aber auch: „Wenn die Leute Brokkoli im Rezept lesen, dann wollen die den auch im Winter, auch wenn er hier gerade nicht wächst.“

Floristin Yvonne Schmid lockt mit Riesensmileys

Etwas fürs Auge bietet seit Ende 2021 das Holzhaus vom „Blumenmädle“. Riesige Smileys aus Stroh hängen an der Scheunenwand. Die gelernte Floristin Yvonne Schmid formt aus Zweigen und Stroh auch Fische oder Peace–Zeichen, bepflanzt Schalen aber auch mal Eimer oder dekoriert alte Holztüren.

„Manche halten auch an und fotografieren“

Für ihre floralen Schöpfungen verwendet die Künstlerin dabei alles, was sie bei ihren Streifzügen durch die Natur findet. „Das sind alles Unikate, einfach außergewöhnliche Ideen“, sagt die Hobbykünstlerin.

Kunden sind nicht nur jene, die hier nach ihrem Einkauf nach einer besonderen Dekoration Ausschau halten. „Manche Menschen kommen auch einfach von der Bundesstraße und fotografieren meine Riesensmileys,“ sagt Schmid.

Forster bleibt beim Zweier–Takt in der Woche

Wie sich der Stand des „Blumenmädles“ weiter entwickeln wird, ist für sie selbst noch offen. „Es ist im Aufbau. Ich bin noch in der Findungsphase,“ sagt die Kreativkünstlerin. Übrigens: Auch in dem kleinen Blockhaus hat der Kehlener Bäcker Müller einmal Backwaren verkauft.

Zweimal in der Woche am Dienstag und Freitagmorgen steht die Bäckerei Forster aus Tettnang mit ihrem Frischemobil in Siglishofen. „Wir sind zufrieden mit dem Standort“, sagt Geschäftsführerin Susanne Kiechle. Sie freut sich, dass jetzt wieder eine Bäckerei ins Ladengeschäft eingezogen ist.

Vermieter ist froh, dass Bäcker Müller den Anfang gemacht hat

„Je mehr Anbieter da sind, desto mehr Kunden zieht der Platz an“, meint sie: „Wir haben viele Stammkunden aus der Nähe, aber sicher auch mal Leute, die in der Beerensaison vom Obstbau Haller angezogen werden.“ Ausweiten will sie das Angebot in Siglishofen aber nicht: „Mehr als zwei Mal in der Woche ist der Wurstwagen an keinem Standort.“

Vermieter Martin Leiter ist froh, dass es in Siglishofen mit der Familie Heinrichs wieder einen Bäcker gibt. Ein Stück weit ist er aber auch Bäcker Stefan Müller dankbar, der hier zuerst Brot verkauft hat. „Wenn die Brücke und der Bahndamm nicht gesperrt gewesen wären, wäre es wohl nicht dazu gekommen“, meint Leiter.