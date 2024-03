Die Reihe „Medizin am Gleis“ wird am Mittwoch, 20. März, im Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren fortgesetzt. Ab 19 Uhr widmen sich dort Matthias Weng, Simone Hildebrandt, Karin Winkler und Jutta Michaela Gaus dem komplexen Thema „Dem Sterben nicht davon laufen“. Dabei werden sie über die ambulante Versorgung vom Menschen sprechen, deren Krankheit nicht mehr heilbar ist.

Menschen verdrängen den Tod, so gut und so lange es geht - und dennoch gehört er zum Leben jedes Einzelnen dazu. In der heutigen Gesellschaft werde Sterben zunehmend institutionalisiert, steht es in einer Pressemitteilung Medizin Campus Bodensee. Zweidrittel aller Menschen versterben im Krankenhaus oder Pflegeheim, obwohl sich fast jeder wünscht, in seiner vertrauten Umgebung und zuhause sterben zu dürfen, heißt es weiter.

Am Klinikum Friedrichshafen gibt es seit 2019 das Team für Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV), das von Simone Hildebrandt und Matthias Wenig geleitet wird. Das Team ist Ansprechpartner für Patienten mit einer nicht heilbaren Erkrankung. Ziel des Teams sei es, betroffene Menschen und ihre Angehörigen zu unterstützen, damit sie in ihrer gewohnten Umgebung versorgt werden können. Zudem soll in möglichen Krisensituationen eine unerwünschte Einweisung ins Krankenhaus vermieden werden.

Im Anschluss an den Vortrag sind die Zuhörer dazu eingeladen, ihre Fragen zu stellen. Der Eintritt zu „Medizin am Gleis“, der Vortragsreihe des MCB, ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Versicherte, die ein Bonusheft führen, erhalten einen Stempel zum Nachweis des Veranstaltungsbesuchs.

