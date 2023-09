Was macht ein Pilot denn so? Wie finden Paläontologen raus, wie Dino-Babys wirklich aussahen? Und kann man das Wetter beeinflussen? Am großen „Tag mit der Maus“ am Sonntag hat TV-Moderator Ralph Caspers („Sendung mit der Maus“) im Ravensburger Spieleland in Liebenau zusammen mit der Maus und vielen weiteren Experten spannende Kinderfragen zum Thema „Die Welt der Berufe“ 17. September 2023, beantwortet.

Über 700 Fragen zu den verschiedensten Berufen hatten die Besucher im dem Freizeitpark gestellt, ist dem Pressebericht zu entnehmen. Um 14 Uhr wurden einige der Fragen dann in einer großen Show mit Experten beantwortet. Sascha Flamm, Pilot bei Condor, erklärte, was ein Pilot eigentlich den ganzen Tag so macht.

So lässt sich eine Wolke „impfen“

Natürlich spielt bei seinem Beruf auch das Wetter eine Rolle. Ob man dies wirklich beeinflussen kann, zeigte Professor Dr. Jörg Wendorff mit einem tollen Experiment, bei dem schnell klar wurde: Man kann tatsächlich eine Wolke so impfen, dass sie regnet.

Wie erfindet man eigentlich ein Brettspiel?

Janno aus der Schweiz stellte dem Ravensburger Spieleredakteur Matthias Karl die Frage, wie man eigentlich ein Brettspiel erfindet, was der anhand des Spiels „Mycelica“ erklärte. Beim Showquiz war dann auch das Publikum gefragt, denn es galt herauszufinden, ob Maus oder Elefant die richtige Antwort auf die Fragen wusste.

Ein „meet and greet“ mit TV-Moderator Ralph Caspers (bekannt aus der „Sendung mit der Maus“) gehört seit Jahren im Spieleland mit dazu. (Foto: WRKSTA/rvsp )

Viele Fragen gab es zum Thema „Astronaut sein“. So kam der Experte Sebastian Hankemeier von Airbus zum Einsatz. Er hatte sogar einen Astronauten dabei und erklärte kurzerhand, ob es möglich ist, mit einem Fallschirm von der ISS auf die Erde zurückzuspringen.

Kunststücke mit Schaf und Ziege

Dann ging es auch schon in die Urzeit, zu den Dinosauriern. Denn hier war die Frage, woher man eigentlich weiß, wie Dinos aussahen? Dass man das gar nicht ganz genau weiß und sich die Zeichnungen immer wieder ändern, erklärte Stefan Frieden vom Sauriermuseum in Bellach. Umso mehr ganze Skelette gefunden werden, umso besser lässt es sich sagen, wie Dinos wirklich aussahen.

Zum Abschluss gab es dann noch eine tierische Überraschung. Tiertrainer Alex Dreher war mit Schaf und Ziege angereist. Mit den beiden Tieren führte er Kunststücke vor und erklärte, wie man Tiere für Film und Fernsehen trainiert und warum das nicht mit jedem Tier geht.

Sauriermuseum bereichert Rahmenprogramm

Neben der großen Live-Show waren die Experten auch vor und nach der Show mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für Klein und Groß vor Ort. So lernten Kinder beim Sauriermuseum Bellach, wie groß ein Zahn eines Therizinosaurus war oder begutachteten Fossilien aus nächster Nähe.

In der Spielegalerie konnten die Kleinsten ihr eigenes memory® designen und beim Flugsimulator von Condor in die Lüfte abheben. Bei Airbus musste man am „heißen Draht“ seine Geschicklichkeit beweisen und schlüpfte an der Fotowand blitzschnell in die Rolle eines echten Astronauten. Eine Bastelstation zum Thema „Unser Wetter“ rundete das kindgerechte Programm ab.

Zum Abschluss durften die Besucher den bekannten TV-Moderator dann auch noch hautnah kennenlernen. Bei der Autogrammstunde nahm sich Ralph Caspers viel Zeit für seine kleinen und großen Fans.