Eine Pflichtaufgabe ist es für die Gemeinde(n), Flüchtlingen eine Unterkunft zu bieten. Meckenbeuren sieht sich dabei einen guten Schritt weiter, wie der Bürgermeister jüngst im Gemeinderat verkündete. Georg Schellinger berichtete vom Kauf eines Sechs–Familienhauses in der Arndtstraße, dem das Gremium zugestimmt habe. Ab Herbst sollen dort 30 bis 35 Flüchtlinge wohnen können.

Wie die SZ im Rathaus erfragte, sprachen unter anderem die zentrale Lage (gute Anbindung an Infrastruktur wie Einkaufmöglichkeiten, ÖPNV, Bahnhof, Schule, Kindergarten) und die schnelle Bezugsfertigkeit für den Kauf. Für letzteres bürgt, dass keine Sanierungsmaßnahmen notwendig sind.

Gute Erfahrungen aus Zollernstraße und Hibiskusweg

Zudem erklärt Lisa Heinemann seitens der Verwaltung: „Das Gebäude ist ähnlich aufgebaut wie die AUs in der Zollernstraße und im Hibiskusweg. Hier hat die Gemeinde gute Erfahrungen gemacht.“

Dieser Tage wird das Haus für den Bezug hergerichtet — dazu zählt, dass Küchen und Duschwände eingebaut werden müssen. Die Pressesprecherin weiter: „Mit einem Bezug planen wir deshalb im Herbst 2023. In das Gebäude werden ungefähr maximal 30 bis 35 Personen einziehen können.“ Was von der Belegungsstruktur abhänge — also wie viele Familien oder Einzelpersonen es sind.

Mitte August kommt neue Quote

Ob die Gemeinde damit ihr „Soll“ für 2023 erfüllt habe, lasse sich nicht sagen, so Lisa Heinemann. Denn: „Die Quote ist flexibel und hängt auch davon ab, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt und wie viele Personen im Bodenseekreis noch verteilt werden müssen.“

32 Plätze stehen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in der Unterkunft in Ottmarsreute zur Verfügung. 17 sind besetzt. (Foto: rwe )

Für dieses Jahr lautete die Vorgabe, dass in Meckenbeuren 70 Personen aufzunehmen sind. „Einige konnten inzwischen auch bei uns unterkommen. Die neuen Quoten für die Kommunen erhalten wir etwa Mitte August vom Landratsamt“, blickt die Pressesprecherin voraus.

Arndtstraße als „wichtiger Schritt“

Sagen lässt sich, „dass die Gemeinde mit dem Kauf in der Arndtstraße (und mit der Belegung voraussichtlich im Herbst) und der Aufnahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umAs) in Ottmarsreute dieses Jahr einen großen Schritt gemacht hat, der Pflichtaufgabe nachzukommen“.

Das sieht auch Bürgermeister Georg Schellinger so: Zwar bleibe die Unterbringung von Flüchtlingen „weiterhin eine große Herausforderung. Der Kauf eines Mehrfamilienhauses in der Arndtstraße war ein wichtiger Schritt, um Plätze zu schaffen. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die die Integration der neuen Bewohnerinnen und Bewohner mit sich bringt und wollen bei der Belegung versuchen, auf ein gutes Miteinander und eine gute Nachbarschaft zu achten.“

Trio erkundigt sich vor Ort in Ottmarsreute

Diesen Anspruch hat die Gemeinde — wenngleich nicht Träger der Unterbringung — auch für die umAs formuliert. Seit Ende Mai sind die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Ottmarsreute in Zuständigkeit des Landratsamtes untergebracht.

Anfang Juli hatten der Sozialdezernent des Landratsamts Ignaz Wetzel, Bürgermeister Georg Schellinger und Dario Origlio als Integrationsbeauftragter der Gemeinde die Jugendlichen besucht. Damals waren 17 der 32 Plätze belegt mit Flüchtlingen, die vor allem aus Syrien, Afghanistan, Ukraine und Burundi kommen. Die drei konnten mit den jungen Männern, aber auch mit Vertretern der Träger synergie und Arkade sprechen. Die Geflüchteten (alle zwischen 14 und 17 Jahren alt) seien sehr froh gewesen, nicht mehr in einer Halle zu leben, sondern jetzt mehr Intimsphäre, aber auch Pflichten zu haben. Manche sind in umliegenden Sportvereinen aktiv.

Keine negative Resonanz aus Nachbarschaft

Schellinger gibt weiter, selbst einen guten Eindruck von der Betreuung der Jugendlichen gewonnen zu haben und bestätigt aus ersten Rückmeldungen der Nachbarschaft, es sei ein unauffälliger Beginn gewesen. Die Gemeinde werde weiterhin mit den Jugendlichen und den Nachbarn in regelmäßigem Kontakt bleiben und Vernetzungsmöglichkeiten — aktuell zum Beispiel über das Begegnungscafé — anbieten, teilt sie mit.

Ende April waren 194 Personen in Anschluss- und Obdachlosenunterkünften in Meckenbeuren untergebracht – davon 14 Obdachlose sowie 180 Geflüchtete, bei denen jene aus der Ukraine eingerechnet sind.