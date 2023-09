Wie kommt der Ausbau des Breitbandnetzes voran, wo ist schnelles Internet in Meckenbeuren bald schon möglich? Bernhard Schultes gab dazu als Geschäftsführer im Zweckverband Breitband Bodensee (ZVBB) einen Zwischenbericht.

Im Ortsbild sind die Ausbauarbeiten seit fast einem Jahr präsent. CDU-Rat Michael Keckeisen hatte ja jüngst angesichts der vielen aufgerissenen Gehwege vermutet, dass gerade die „deutsche Meisterschaft im Horizontalbohren“ in der Schussengemeinde ausgetragen würde. In Zahlen: 62,6 Kilometer Kabel werden allein zur besseren Versorgung der „weißen Flecken“ in Meckenbeuren eingelegt ‐ also besonders langsamer Anschlüsse mit weniger als 30 Mbit pro Sekunde.

„Glasfaser bis zu Ihrem Keller“ ‐ und das teils kostenlos

Mit 21,3 Kilometer sind mehr als ein Drittel verbaut ‐ dies seit dem offiziellen Spatenstich Ende November. Bis Jahresende soll der Bereich Sibratshaus-Kehlen-Reute fertiggestellt sein, sodass dort im Frühjahr 2024 schnelles Internet freigeschaltet werden kann. Eine straßengenaue Verfügbarkeitsauskunft soll in den nächsten Wochen auf der ZVBB-Homepage zu finden sein, passend zur Maxime von Bernhard Schultes: „Wir bauen Glasfaser bis zu Ihrem Keller ‐ für geförderte Adressen sogar komplett kostenlos.“

In vielen Ortsteilen sind Bautrupps unterwegs (Bild aus Mühlebach). Bernhard Schultes zufolge sind bis zu 70 Bautrupps im ZVBB-Gebiet unterwegs. (Foto: rwe )

Nannte Bernhard Schultes die Jahre 2022‐2024 als Zeitleiste für den Ausbau der „weißen Flecken“, so soll dies 2024/25 die „hellgrauen“ und erhofft 2025/26 die „dunkelgrauen Flecken“ beseitigen. Alle drei zusammen verbessern in Meckenbeuren die Situation für rund 1800 Hausanschlüsse (bei einer Gesamtzahl von knapp 3900).

Dabei sind die Förderzusagen zum Weiße- und Hellgraue-Flecken-Programm von Bund und Land unter Dach und Fach und decken insgesamt 90 Prozent der Gesamtkosten ab, die sich bei den 564 weißen Flecken auf erkleckliche 12,8 Millionen Euro summieren.

Meckenbeuren mit dem „Löwenanteil“

Auf bei den „hellgrauen Flecken“ konnte der ZVBB für seine zehn Verbandsgemeinden die Förderprogramme noch „anzapfen“, ehe sie im Herbst 2022 geschlossen wurden. Auf insgesamt 49 Millionen Euro lautet der Förderbescheid, davon entfallen 10,7 Millionen auf 578 Meckenbeurer Adressen. Sie stammen aus einer erneuten Markterkundung, auf die inzwischen Ausbauplanungen und das Ausschreibungsverfahren folgten. Das Ergebnis aus diesem soll Ende Oktober vorliegen, dann ein Generalübernehmer feststehen, wie dies bei den weißen Flecken das Stadtwerk am See ist..

„Windhundprinzip“ greift nicht mehr

Noch ungewiss ist die Förderung bei den dunkelgrauen Flecken (kleiner als 500 MBit im Download). Laut Schultes wurde das Förderprogramm „Gigabitrichtlinie 2.0“ neu ausgerichtet ‐ jedes Bundesland bekommt ein begrenztes Kontingent. Angesichts der 350 Millionen Euro für Baden-Württemberg stufte er es als „unwahrscheinlich“ ein, dass Meckenbeuren im ersten Anlauf zum Zug komme. Die dunkelgraue Kostenschätzung beläuft sich für die Gemeinde auf 6,09 Millionen Euro.

Plan B stellt Kommunen vor Herausforderung

Der Antrag wurde jedenfalls fristgerecht gestellt, mit dem Bescheid ist frühestens im Frühjahr 2024 zu rechnen. Sollte es 2024 ein weiteres Förderprogramm geben, soll der Antrag mit zusätzlichen Auflagen erneut gestellt werden. Im Extremfall der ausbleibenden Förderung müssen sich die Kommunen überlegen, ob sie einspringen wollen oder können.

Kniff senkt Kosten beim Backbone-Netz gewaltig

Zudem baut der ZVBB für den Bodenseekreis das überregionale Backbone-Netz in Glasfasertechnologie aus ‐ dies im Betreibermodell, bei dem der ZVBB die Netze baut und an TeleData aus Friedrichshafen verpachtet. Auch hier ließen sich Fördermittel des Landes für den Bau sichern. Hinzu kommt, dass sich die Kosten von erst vermuteten 20 auf drei Millionen Euro zurückschrauben ließen. Möglich macht dies die Anmietung von Leerrohren, sodass nur zwei kurze Strecken gebaut werden müssen.