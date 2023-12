In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Gemeinderäte Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro aus dem Kernhaushalt der Gemeinde zugunsten der Eigenbetriebe der Gemeinde gebilligt. Die Finanzierungslücke wurde, wie die Beschlussvorlage erläuterte, „durch die Umstellung auf das neue Eigenbetriebsrecht anders sichtbar“. Wie schon im vergangenen Jahr würden die Eigenbetriebe eine negative Liquidität ausweisen. Aktuell würde die Finanzierungslücke durch einen Kassenkredit der Gemeinde ausgeglichen.

Laut dem Haushaltserlass des Landratsamtes vom Januar 2023 muss „auf Jahresende die Finanzierungslücke nun aber formal mit einem Trägerdarlehen geschlossen werden“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die Trägerdarlehen werden 2023 an die Eigenbetriebe fließen, so teilt es Lisa Heinemann auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung mit. Die Rückzahlung sei „geplant in 2024. Je nachdem wie es die Liquidität erfordert“, erläutert die Pressesprecherin der Gemeinde.

Investitionen der Vorjahre sind der Grund

Die Trägerdarlehen wurden aufgrund von Investitionen in den vergangenen Jahren erforderlich. Das Wasserwerk Meckenbeuren, für das Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 Euro beschlossen wurden, investierte insbesondere in die Verbindungsleitung Schwarzenbach-Senglingen und in die Verbindungsleitungen Schwarzenbach Hohenreute und Hasenwinkel/Lohner/Bucherhof. Das ist der Antwort der Gemeinde zu entnehmen.

Beim Eigenbetrieb Abwasser werden Trägerdarlehen in Höhe von 750.000 Euro nötig. Hier entsteht die Finanzierungslücke nach Angaben aus dem Rathaus insbesondere durch die Erschließung des Gewerbegebiets „Am Flugplatz“ sowie durch Sanierungen im Bereich der Humpisstraße, der Richthofenstraße und der Bernd-Rosemeyer-Straße.

Zinsen und Tilgungen schlagen zu Buche

Für den Eigenbetrieb „Beteiligung am Regionalwerk“ wird ein Trägerdarlehen in Höhe von 250.000 Euro gewährt. Notwendig wurde dies der Gemeinde zufolge, weil die Auszahlungen des Eigenbetriebes wie Verwaltungskosten, Zinsen, Tilgungen, Steuern und Steuerberatungskosten dessen Einzahlungen übersteigen. Zu Buche schlügen auf der Auszahlungsseite auch die Zinsen und Tilgungen, welche für die einmalige Einlage ins Regionalwerk aufgenommen wurden.

Zinssatz liegt bei 3,1 Prozent

Die Trägerdarlehen werden laut Beschluss mit 3,1 Prozent verzinst. Das fließt als Zinsertrag in den Gemeindehaushalt.

„Müsste die Gemeinde nicht mehr Zinsen zahlen, wenn sie ein Fremddarlehen aufnehmen muss?“ - diese Frage stellte Horst Triftshäußer von der BUS Fraktion in der Sitzung. „Bevor die Gemeinde Kredit aufnimmt, nehmen die Eigenbetriebe Kredit auf „, erläuterte Kämmererin Bernadette Pahn. „Bevor die Gemeinde selbst das Geld braucht, fordert sie es zunächst von den Eigenbetrieben zurück, und die Eigenbetriebe beschaffen sich das Geld in Form einer Umschuldung bei einer Bank“, so heißt es von Verwaltungsseite auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.