Große Trauer und Bestürzung in Brochenzell und weit darüber hinaus: Manfred Jäger ist tot. Der bei allen nur als „Manne“ Jäger bekannte und beliebte Brochenzeller starb am 20. Oktober im Alter von 82 Jahren.

Über 50 Jahre hat er das Brochenzeller Vereinsleben entscheidend mitgestaltet und geprägt. Die beiden großen Brochenzeller Vereine, der VfL Brochenzell und die Narrenzunft Brochenzell, tragen bis heute seine Handschrift. Unter seiner Leitung und Regie fanden etwa die großen Fußball-Sommerturniere am Furtesch statt.

Sein Narrenball war oft ausverkauft und für alle ein Highlight

Fast drei Jahrzehnte lang lieh er dem Hexenmeister Jahr für Jahr bei Narrentaufe und beim Maskenerwecken seine markerschütternde, durchdringende Stimme mit dem „hämischen Lachen“, das einen das Fürchten lehrte. Unter seiner Führung entwickelte sich der Humpisball zum absoluten Höhepunkt der Saalfasnet, bei dem Moderator Manne Jäger regelmäßig nicht ohne Stolz verkünden konnte: „Wir sind ausverkauft.“ Was nicht zuletzt an seiner guten, akribischen Organisation lag.

Programmgestaltung, Verträge mit den Bands, Moderation bis hin zur Pressearbeit ‐ alles hat Jäger gemacht. Und er hat es gern gemacht: „Es hat mir immer Spaß gemacht und es kam ja auch sehr viel zurück. Wenn du die volle Halle und die Freude der Menschen siehst und du stehst da oben: Das ist der Lohn für deine Arbeit. Das gibt ein gutes Gefühl“, bilanzierte er, nachdem er sich im hohen Alter aus seinen Ämtern zurückgezogen hatte.

In vergangenen Jahr noch hohe Auszeichnung erhalten

Und Ämter hatte er im Laufe seiner Vereinszugehörigkeit (VfL Brochenzell seit 1968 und Narrenzunft Brochenzell seit 1973) so einige übernommen. „Ich habe so ziemlich alles gemacht. Sie haben einen gesucht und ich habe nicht Nein gesagt“, meinte er einmal. Stattdessen hat er immer wieder „ja“ gesagt. Das alles blieb natürlich nicht gänzlich unbemerkt. Zahlreiche Auszeichnungen, Preise, Würdigungen und Ehrenmitgliedschaften wurden ihm verliehen.

Noch im vergangenen Jahr wurde ihm bei der Mitgliederversammlung der Narrenzunft, bei der er selbstverständlich anwesend war, der Ehrenhäsorden Goldschliff des ANR (Alemannischer Narrenring) verliehen, eine der höchsten Auszeichnungen des ANR.

„Manne war ein Mitglied, das man sich nur wünschen kann. Immer aktiv, keine Aufgabe war ihm zu viel. Er war immer am Organisieren für die Auftritte und Bälle. Selbst unter dem Jahr hörte er sich Bands an, ob die für uns in Frage kommen. Er war immer bestrebt, dass in unserer Zunft alles rund läuft“, zeigt sich Ralf Müller, Zunftmeister der Narrenzunft Brochenzell, betroffen über den Tod Jägers.

Aufgewachsen in Lindau

Auch Petra Spornik, Vorsitzende des VfL Brochenzell, trauert nicht nur um einen wichtigen Ratgeber, sondern um einen wahren Freund: „Ein Leben ohne den VfL war für Manne nicht vorstellbar. Er hat für den Verein gelebt und gefeiert. Er hat nichts ausgelassen, um den Verein zu unterstützen. Die Jugend lag ihm ganz besonders am Herzen. Der VfL verliert ein engagiertes Mitglied, ich persönlich verliere auch einen Freund“, so die Vorsitzende.

Verantwortung übernehmen, Initiative ergreifen und sich mit Herzblut leidenschaftlich engagieren ‐ das alles waren keine Fremdwörter für ihn. Das war sein Verständnis vom Miteinander und Zusammenleben in einer Gemeinde. 1941 in Erfurt geboren, verbrachte Manfred Jäger Kindheit und Jugend in Lindau. 1967 zog der gelernte Drogist, der bis zu seinem Ruhestand als Gebietsleiter Süddeutschland für einen Futtermittelhersteller tätig war, nach Brochenzell.

Rückhalt fand er bei seiner Frau Christine

Beim VfL und wenige Jahre später bei der Narrenzunft fand er schnell Anschluss und Freunde. Für ihn bedeutete die Mitgliedschaft in einem Verein, diesem auch etwas zurückzugeben und sich dementsprechend zu engagieren. Sein großes ehrenamtliches Engagement wäre aber nie ohne die Unterstützung seiner Ehefrau Christine möglich gewesen, wie er stets betonte.

Jahrelang wurden Urlaubsplanung und Freizeitgestaltung im Hause Jäger rund um den Spielplan des VfL gestaltet. Irgendein Fest oder Turnier gab es immer zu organisieren. „Wenn du keine starke Frau im Hintergrund hast, kannst du so einen Job nicht machen. Sie war immer an meiner Seite“, sprach er voller Liebe von seiner „Christel“, mit der er zwei Kinder hat, die das „Ehrenamtsgen“ der Eltern geerbt haben und sich beide ebenfalls engagieren. Auch vier Enkelkinder hat das Paar bereits.

Manne Jäger blickte auf ein erfülltes Leben zurück und fand „keinen Grund zu jammern“, wie er noch im vergangenen Jahr sagte. „Ab dem 80. Geburtstag beginnt die Zugabe“, lautete seine Devise. Schade, dass ihm nicht noch mehr Bonusjahre vergönnt waren.