Brochenzell, Kehlen, Meckenbeuren: Sternsinger brauchen Unterstützung

Das 66. Dreikönigssingen beschäftigt schon dieser Tage die Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden. Jüngst wurden in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren die Termine und Details für die Pfarrgemeinden abgestimmt. Klar ist: Auch in Brochenzell, Kehlen und Meckenbeuren brauchen die Sternsinger Unterstützung

Bundesweit steht die 66. Aktion des Kindermissionswerks unter dem Leitwort „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit“. Bundesweit eröffnet wird sie in diesem Jahr am Freitag, 29. Dezember, in Kempten.

Vorfreude auf Film mit Willi Weitzel

„Königin oder König sein, Gutes tun und die Welt verbessern“, dazu machen sich traditionell die Sternsinger auf den Weg. Sie ziehen durch die Straßen, segnen die Häuser und bitten um eine Spende für Kinder in Not. Wer in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren mit dabei sein will, der erfährt mehr beim „Kirchenkino“. Der neue Film mit Willi Weitzel steht im Mittelpunkt, gefolgt von einem kleinen abwechslungsreichen Programm.

Zeiten und Abläufe unterscheiden sich

Termine sind in Meckenbeuren: Samstag, 25. November, von 10 bis 11 Uhr in der Kirche St. Maria. Orga-Team: Anja und Stefan Rudhart, Esther und Robert Ege. Anmeldung bis spätestens 17. November unter: [email protected] oder 0178 / 5531142.

In Kehlen: Samstag, 25. November, von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus St. Verena. Orga-Team: Anja Badent, Carmen Schöllhammer, Sabine Spöcker. Anmeldung bis spätestens 17. November unter [email protected]

In Brochenzell: Sonntag, 17. Dezember, von 10.30 bis 12.30 Uhr im Gemeindehaus St. Jakobus. Orga-Team: Noah Fuchs und Heiko Traub, 01525 / 6178541 und 01573 / 0602414, keine Anmeldung erforderlich ‐ einfach kommen.

Nation und Religion spielen keine Rolle

Wichtig ist den Organisatoren: „Eingeladen sind alle Kinder, egal welcher Nation und Religion. Bring auch gern deine Freunde mit.

Zudem wird bereits jetzt auf folgende Termine hingewiesen: Aussendung am 3. Januar 2024 um 10.30 Uhr in St. Verena, Kehlen. Hausbesuche am 3. und 4. Januar 2024. Dankgottesdienst und Abschluss am 6. Januar 2024.

Informationen finden sich auf der Homepage Die größte Kinder-Solidaritätsaktion weltweit | Kindermissionswerk "Die Sternsinger"