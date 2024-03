Bis zu 20 Betreuungsplätze für die Kleinen

Seit 4. März ist die neue Interims-Kita eröffnet. Sie bietet bis zu 20 Kindern von ein bis drei Jahren eine Betreuung bis maximal 14 Uhr an. Somit kann die Gemeindeverwaltung Meckenbeuren laut eigenem Bekunden aktuell dem Bedarf an U3-Betreungsplätzen gerecht werden. Die Einrichtung gehört organisatorisch zur Kita Liebenau und wurde auf einer Wiese an der Max-Eyth-Straße im Ortsteil Buch in Modulbauweise errichtet. Sie ist eine Übergangslösung bis zur Eröffnung der Kita in Hegenberg im Herbst 2025. Eine Einweihungsfeier der Interims-Kita Liebenau ist für den 7. Mai geplant.

Im April 2023 hatte sich der Gemeinderat für diese Lösung ausgesprochen, um kurzfristig den hohen Bedarf an Krippenplätzen zu decken. In den Wintermonaten wurden nun das Kiesfundament hergestellt und die Erschließungsarbeiten ausgeführt. Die insgesamt 17 Module wurden im Februar von der Firma Eberhardt aus Blaubeuren, die auf Modulbauten spezialisiert ist, angeliefert und aufgebaut, wie die Gemeinde weiter mitteilt. Anschließend kümmerte sich das Erzieherinnenteam um die Einrichtung und der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) erteilte die Betriebserlaubnis.

In der Kita finden zwei U3-Gruppen zu je zehn Kinder und sechs Erzieherinnen Platz. Anfang März starteten die Gruppen mit jeweils zwei bis drei Kindern zur Eingewöhnung. In den nächsten Wochen werden mehr und mehr Kinder dazu stoßen. „Wir sind froh, nach der Erweiterung der Wald-Kita im Herbst 2023 mit der Eröffnung der Interims-Kita Liebenau diese Woche einen entscheidenden Schritt bei der Bereitstellung von U3-Betreuungsangeboten gemacht zu haben“, so die Leiterin des Sachgebiets Bildung und Betreuung Theresa Haußmann. „Somit können wir nach heutigem Stand den Betreuungsbedarf im U3-Bereich decken und haben keine Warteliste mehr.“, wird Haußmann in der Pressemitteilung weiter zitiert.

Die Kosten für Herstellung, Lieferung und Montage des Modulbaus inklusive der Mietkosten für 24 Monate belaufen sich auf rund 263.000 Euro. Dazu kommen das Fundament und die Erschließungsarbeiten. Dafür sind 84.000 Euro eingeplant. Für die Einrichtung bezahlte die Gemeinde nochmal rund 6000 Euro, wobei sehr viele Gegenstände aus dem Bestand der anderen Kitas genutzt werden können. Der Zaun zur Abgrenzung des Bereichs wurde vor Kurzem fertiggestellt. Im Frühjahr wird das Bauamt in Abstimmung mit der Kita-Leitung noch die Außenanlage mit Spielgeräten und Sonnenschutz gestalten.

Bürgermeister Georg Schellinger dankte dem Gemeinderat für seine Unterstützung. „Durch diese Entscheidung hat der Gemeinderat letztes Jahr klar kommuniziert, dass die Familienfreundlichkeit in Meckenbeuren einen hohen Stellenwert hat und er auch in kurzfristig notwendige Maßnahmen investiert, um dem Betreuungsbedarf gerecht zu werden.“

Laut Mitteilung stellt die Einrichtung eine Interimslösung dar. Organisatorisch gehört sie zur Kindertageseinrichtung Liebenau und wird von der dortigen stellvertretenden Leitung Sabrina Deutschle geführt. Wenn der Neubau der Kita in Hegenberg nach Plan läuft, werden Personal und Kinder zum Kita-Jahr 2025/2026 in die neue Einrichtung in Hegenberg umziehen und dann auch räumlich mit der Kita Liebenau zusammenwachsen. Simone Ziegler, die jetzige Leitung der Kita Liebenau, wird die neue, fünfgruppige Einrichtung ebenso leiten.