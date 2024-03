Big Band Blue Notes lädt zum Frühlingskonzert

Die Natur setzt im Frühling viele Kräfte frei und auch bei uns Menschen kommt es zu einem Energieschub, der sich in vielerlei Dingen äußern kann. Bei den Musikern und Musikerinnen der Big Band Blue Notes hat dies zu einem neuen Konzertprogramm geführt, dass am Samstag, 16. März, ab 19 Uhr in der Aula des Bildungszentrums Meckenbeuren der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.

Unter der Leitung von Bandleader Richard Nickel sind Klassiker der Big Band Literatur zu hören, unter anderem „Caravan2“ von Duke Ellington und „Blue Skies“ von Irving Berlin. Daneben Titel der RnB-Ära wie zum Beispiel „September“ von Earth Wind and Fire oder „You are the Sunshine in my life“ von Stevie Wonder.

Neben den eigentlichen Themen der Titel steht im Fokus der Band auch die Improvisation über die Musik, die von den Solisten aus der Band gern übernommen wird. So können auf dem jeweiligen Instrument - Trompete, Posaune, Saxophon, Schlagzeug - ganz andere Facetten des Instruments gezeigt werden, was im Big Band-Satz der Instrumentalgruppe nicht möglich ist. Prädestiniert für den Gesang sind einige Titel aus dem Programm „I had a better tonight“ von Henry Mancini oder „From a Distance“ wofür die Band wieder die Sängerin Brigitte Thaler gewinnen konnte. Der Eintritt zur Konzert ist frei.