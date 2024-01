Nach einem Unfall auf dem Parkplatz der Festhalle in Meckenbeuren-Kehlen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, kam es am Samstag gegen 23.30 Uhr zu einem Unfall, bei dem an einem geparkten Mercedes C350 Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand.

„Aufgrund von Zeugenangaben richtet sich ein Tatverdacht gegen einen alkoholisierten 52-jährigen Skoda-Lenker, dessen Fahrzeug unfallkonforme Beschädigungen aufweist und der aktuell auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist“, schreibt die Polizei.

Der Mann musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zwei Blutproben abgeben. Da er keinen festen Wohnsitz im Inland hat, wurde laut Polizei eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich erhoben. Das Revier Friedrichshafen ermittelt wegen des Verkehrsdeliktes und bittet unter Telefon 07541/7010 um Hinweise.