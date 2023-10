Die Sorge, wie es ihren Familien, Freunden und Bekannten in Charkiw geht, wird die „Schicksalsgemeinschaft“ in Hegenberg nicht verlassen.

Jetzt kommt eine weitere hinzu, die sie selbst betrifft: Die fast 60 Kinder und Frauen aus der Ostukraine, die der russische Überfall im März 2022 nach Deutschland flüchten ließ, sollen auf 31. März 2024 hin das Heim der Stiftung Liebenau verlassen. Die im Raum stehenden Alternativen sind Rückkehr nach Charkiw oder Trennung der Gruppe ‐ beides ist schwer vorstellbar.

Daher hat sich ein Verein gegründet: „Hilfe für das Waisenhaus Hipokrat“ ist sein Name ‐ und zugleich Programm. Zusammen mit dem Landratsamt und der Stiftung will das Team des Vereins, das die Frauen und Kinder (darunter 15, die schwerst-mehrfachbehindert sind) mittlerweile gut kennt und um ihre Bedürfnisse und Bedrängnisse weiß, nach einer Lösung suchen.

Wenn der Zusammenhalt das Überleben sichert

Jenny Griebel, Tanja Jaufmann, Henriette Esslinger und Alexander Eichholz sind vier der sieben Gründungsmitglieder des Vereins, die das Gespräch mit der SZ gesucht haben. Zu diesem bringen sie die Ärztinnen Valentina und Natalia mit in die Redaktion ‐ Tanja Jaufmann übersetzt, und erstmals können die beiden Frauen schildern, was sie bedrückt und worin ihre Hoffnung liegt.

Deutlich wird dabei unter anderem, wie die „Schicksalsgemeinschaft“ in ihrer Not in der Fremde (im Hegenberger Heim St. Martin, das seit Herbst 2019 leerstand) weiter zusammengefunden hat ‐ und dass diese Verlässlichkeit füreinander ganz wesentlich Zusammenhalt, ja Überleben ausgemacht hat und weiter ausmacht.

Wenn weder deutsches Recht noch hiesige Realität helfen

Sämtliche medizinischen und juristischen Fäden laufen bei Valentina zusammen. Die Oberärztin hat die Vormundschaft für alle Waisenkinder inne. Sie steht in regelmäßigem Kontakt mit der Heimleitung in Charkiw und hat von dort auch die Auskunft, dass an eine Heimkehr in die 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernte Millionenstadt zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu denken ist.

Unter anderem 15 Buben und Mädchen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung mussten aus Charkiw evakuiert werden. Jetzt hoffen sie, als Gruppe zusammenbleiben zu können (Foto: vlu )

Eine Einschätzung, die in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium in Kiew erfolgt. Denn inzwischen stellt sich hierzulande die (ordnungs-)politische Frage nach dem Status der Gruppe aus Charkiw. Kompliziert wird es dadurch, dass es weder im deutschen Recht noch in der hiesigen Realität Vergleichbares gibt. Allein eine nach Freiburg geflohene Gruppe (allerdings ohne Kinder mit Handicap) kommt als Referenz in Frage: Sie steht mittlerweile in der Obhut der Stadtmission als Trägerverein, der ihre Interessen in Deutschland vertritt.

Unvermittelt steht Ende des Mietvertrags im Raum

Diese Rolle will der neugegründete Verein mit Sitz in Ravensburg nicht übernehmen. „Wir wollen eine Art Sprachrohr sein“, sagt Alexander Eichholz. Rückhalt wollen die Fachkräfte unterschiedlichster Bereiche den Kindern und Frauen geben, denn: „Es bedrückt uns“, deuten sie an, welcher Ungewissheit die Ukrainerinnen von Anfang an und seit Mitte August noch viel mehr ausgesetzt sind ‐ angesichts der Frage, wie es im Frühjahr 2024 weitergeht. Ob und wo sie und ihre Schutzbefohlenen dann ein Dach überm Kopf haben...

Geburtstag in der Fremde – doch Hauptsache, die Freunde feiern mit (Foto: vlu )

War ihnen doch im August unvermittelt mitgeteilt worden, Landratsamt und Stiftung Liebenau seien sich darüber einig, „dass es im Laufe des kommenden Frühjahrs perspektivisch einer Anschlusslösung bei der weiteren medizinischen und therapeutischen Versorgung und Begleitung der Kinder dringend bedarf. Diese ist im Rahmen des Provisoriums in Hegenberg aus Perspektive der Verantwortlichen und auch aus ärztlicher Sicht auf Dauer nicht mehr leistbar.“

Wie eine Familie

Gemeint sind 15 schwerstbehinderte Buben und Mädchen, die teils von Geburt an mit den sie heute begleitenden Pflegerinnen aufgewachsen sind ‐ quasi als deren Familie. Hinzu kommen neun eigene Kinder des Personals sowie sechs weitere Kinder, die zum Zeitpunkt der Flucht gerade ambulant im Waisenhaus Hipokrat behandelt wurden, und deren Mütter.

Sorgen um Charkiw nehmen zu Zum Hintergrund: Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und hatte 2019 mehr als 1,5 Millionen Einwohner. Die Gebietshauptstadt selbst wie die Region waren Anfang Oktober vermehrten russischen Angriffen ausgesetzt. In dem 300-Einwohner-Dorf Hrosa (70 Kilometer südöstlich von Charkiw) wurden nach einem Raketenangriff 51 Menschen in einem Lebensmittelgeschäft und einem Café getötet. Einem UN-Sprecher zufolge ist „wahrscheinlich ein russisches Geschoss“ die Ursache.

Letztere sind womöglich bei der Wohnungssuche leichter und gesondert zu vermitteln als die Gruppe mit behinderten Kindern und Pflegepersonal. Der Gesundheitszustand der Kinder mit Handicap verlangt immer wieder nach Klinikaufenthalten, bei denen die einschlägigen Häuser in der Region inzwischen vertraute Anlaufstellen sind ‐ und die um die Nöte ihrer Schützlinge wissen.

Befürchtung: „katastrophale Folgen für die Psyche“

So wie es Valentina und Natalia tun, denen ein Wunsch gemeinsam ist ‐ „dass die Gruppe zusammenbleiben kann“. Denn: „Wir sind inzwischen hier in Hegenberg ein funktionierendes System“, das sich nicht als Heimgruppe, sondern als Familie sieht. Zu dem Zusammenwachsen gehörte eine Eingewöhnungsphase, die nach der Flucht für die Kinder traumatisch war.

Jetzt sei in der Gruppe Ruhe eingekehrt, auch wenn sicher nicht alles perfekt laufe, so Valentina. Nur: Angesichts der Vorstellung, dass die Gruppe aus ihrem Umfeld gerissen und die Kinder getrennt werden ‐ „das hat katastrophale Folgen für die Psyche der Kinder“, sind sich die erwachsenen Begleiter aus Deutschland und der Ukraine einig. „Im schlimmsten Fall“ könne dies zum Tod führen, so ihre Befürchtung.

„Die Zeit ist das Problem“

Daher wollen sie mithelfen, eine gute Lösung zu finden“ ‐ und setzen auf die Zusammenarbeit mit Landratsamt, Stiftung und Verein. Denn eine räumliche Alternative in der Region würde in jedem Fall favorisiert, um die in 20 Monaten aufgebauten Netzwerke weiter nutzen zu können. Herrscht doch eine „unsagbare Dankbarkeit“ für die Hilfe durch die Stiftung Liebenau sowie der gut eingespielten deutschen Therapeuten und Unterstützer vor Ort.

„Die Zeit ist das Problem“, ist eine gemeinsame Empfindung, die bei den Vereins-Aktiven zu einem Wunsch führt ‐ dass sich der Mietvertrag nochmals verlängern lässt, sodass in Ruhe eine verträgliche Lösung mit guten Wohn- und angemessenen Therapieformen gefunden werden kann. Am besten wäre es natürlich, wenn die Gruppe in ihrem angestammten Zuhause auf Zeit auf dem Hegenberg bleiben könnte.