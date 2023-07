Hohe Kosten versus schnelle Umsetzung: Diese beiden Aspekte sind bei der einstimmigen Entscheidung im Gemeinderat aufeinander getroffen, als es um den auf zwei Jahre anzumietenden Modulbau einer Kindertagesstätte ging.

Die Kosten werden in Kauf genommen, dafür sollen die unter Dreijährigen wohl noch dieses Jahr in zwei Gruppen (20 Kinder) in Buch übergangsweise eine Bleibe finden. Zehn Aspekte dazu:

Da kommen schnell 550.000 Euro zusammen

Die Grundkosten: Errichtet wird die Kita in Containerlösung von der Firma Eberhardt Modulbau aus Blaubeuren. Ihr Brutto–Angebotspreis von 263.251 Euro bekam den Zuschlag.

Weitere Kosten: sind jene Ausgaben, die in einer früheren Sitzung mit 60.000 Euro für Möbel, je 5000 Euro für Spielmaterial und IT–Ausstattung sowie 220.000 Euro für die Bauvorbereitung benannt wurden. Untergliedert ist die Summe in 70.000 Euro für Fundamente und Erschließung plus 150.000 Euro für die Außenanlagen.

Am Baurecht sollte es nicht scheitern

Personalkosten: Für sie stehen 264.000 Euro im Raum.

Das Grundstück: ist gemeindeeigen. Zu stehen kommen soll das Mietobjekt auf einer Fläche hinter der Sporthalle in Buch. Bauamtsleiter Elmar Skurka bestätigte, dass es sich um Innenbereich handelt.

Wenn das Raumprogramm die Anforderung übertrifft

Das Raumkonzept: haben die Räte mit gebilligt. Die zwei Gruppen sind auf einer Ebene zu finden. Nicht in Betracht gezogen wurde das Angebot eines dritten Bieters, der eine nicht dem Plan entsprechende Kita offerierte. Sie ist derzeit in der Gemeinde Rust aufgebaut und soll in Bälde demontiert werden — wäre also zur Weitervermietung frei.

Grün markiert ist der Standort für die Module, rot im Umfeld das Kinderhaus samt Sporthalle. Rechts oben ragt das Bildungszentrum herein, in der Mitte rechts das Rathaus. (Foto: gmk )

Das Angebot fiel aus dem Raster, „da es hinsichtlich des Raumprogramms deutlich über den Anforderungen der Gemeinde Meckenbeuren liegen würde“, teilte Ortsbaumeister Axel Beutner mit. Was genau die Wertungsmatrix enthielt, sei dem Gemeinderat nicht öffentlich zur Kenntnis gegeben worden.

Feilen an Erschließung und Untergrund

Die Erschließung: ist weiterhin Thema. Für die Arbeiten (inklusive Frischwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Strom-/Internetanschluss, Außenanlagen) holt die Verwaltung Angebote ein und bereitet sie zur Vergabe vor.

Der Untergrund: Im Gespräch mit der Firma Eberhardt soll es klarer werden: Kann es die erhoffte verdichtete wassergebundene Decke sein oder braucht es Streifenfundamente?

Kritik an Kosten für die Außenanlagen

Thema im Rat: war der Außenbereich. Annette Mayer (BUS) empfand die 150.000 Euro dafür als „sehr hoch“, gerade im Vergleich zu den Kosten je Quadratmeter in der Hügelstraße. Ortsbaumeister Axel Beutner führte vier Aspekte dagegen an — den notwendigen Zaun, die anzulegenden (Rettungs)Wege, die Spielgeräte, und zusätzlich sollen die Außenanlagen so angelegt sein, dass sie hin zum Kinderhaus Buch durchlässig sind.

15 Wochen — der Countdown läuft

Am Tag danach: Der schriftliche Auftrag ist einen Tag nach der Sitzung an die Firma versandt worden — die Zählung für die 15 Wochen ab Auftragsbestätigung hat damit begonnen. Was nicht heißt, dass die Module in 15 Wochen hinter der Halle stehen. Das kann so sein, muss aber nicht. Zudem setzt es voraus, dass der Bauantrag genehmigt wird.

So geht es weiter: Auch wenn der Bau dann steht, lässt er sich nicht sofort eröffnen. Vielmehr folgen noch Arbeiten wie die Anschlüsse, Einrichtung — und auch Personal muss da sein. Als Starttermin wird das Jahresende 2023 erhofft.