Erneut eingeleitet hat der Gemeinderat das Verfahren für den Bebauungsplan „Reute, südlich Moosstraße“, mit dem 50 Wohneinheiten entstehen sollen. Teils sind sie als sozialgebundener Wohnraum ausgerichtet. Den Aufstellungsbeschluss hat das Gremium am Mittwochabend einhellig getroffen.

Zwölf Aspekte dazu:

Vorgeschichte I: „Weil uns der 13b um die Ohren geflogen ist“, salopp wie treffend schlug Helmut Hornstein die Brücke zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. Im Juli hatte es verfügt, dass der Paragraf 13b des Baugesetzbuchs nicht mehr anwendbar ist. Der Stadtplaner stellte nun im Gemeinderat vor, was in der Folge zu tun ist.

Vorgeschichte II: Nachdem das beschleunigte Verfahren ohne Umweltprüfung nicht mehr möglich ist, musste der Aufstellungsbeschluss neu erfolgen, wie Jeanette Peter für die Verwaltung erklärte. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans hat sich nicht geändert, wohl aber der Status.

Planformat GmbH ist Träger des Vorhabens

Baurecht I: Wird doch ein vorhabenbezogener Bebauungsplan im Regelverfahren aufgestellt, bei dem die Planformat GmbH aus Friedrichshafen der Vorhabenträger ist. Ziel der Planung für „Reute, südlich Moosstraße“ ist Geschosswohnungsbau.

Baurecht II: Parallel dazu ist der Flächennutzungsplan zu ändern. Dafür ist ein Angebot einzuholen. Ziel ist es, dass die FNP-Änderung zeitgleich zur Rechtskraft des Bebauungsplans erfolgt.

Hier braucht es noch Angebote

Umweltbericht I: Ein Angebot muss die Verwaltung ebenfalls für den Freiflächengestaltungsplan anfragen. Er ergänzt den Umweltbericht, für den das Büro 365° freiraum+ umwelt verantwortlich zeichnet. Aufgrund mangelnder Kapazität kann sich das Büro aus Überlingen aber nicht auch dem Freiflächengestaltungsplan widmen. In ihm finden sich beispielsweise Angaben zur Zahl der Bäume konkretisiert.

Umweltbericht II: Im Laufe des Planverfahrens wird sein Entwurf noch komplettiert. Am Mittwoch kam eine erste ermutigende Einschätzung zur Sprache: Für Vögel und Fledermäuse müssen wohl Maßnahmen getroffen werden, jedoch nicht für andere (geschützte) Tierarten.

Dachneigung von 60 bis 70 Prozent

Fakten I: Als „knapper halber Hektar“ umschrieb Hornstein die Größe der grünen Wiese, die sich an die Bebauung im Anemonenweg anschließt. Exakt ist das Grundstück am Rand von Reute 4355 Quadratmeter groß. 50 Wohnungen sollen in fünf unterschiedlich großen Gebäuden entstehen.

Fakten II: Dank der steilen Mansarddächer der Gebäude kommt das Dachgeschoss einem Vollgeschoss gleich. Damit sind es teils vier, teils drei Wohnebenen je Haus.

Planer sieht „Baustruktur im Quartier“ fortgesetzt

Erschließung: Sie erfolgt für den motorisierten Verkehr komplett über die Moosstraße. Für den nötigen Parkraum (1,5 Stellplätze je Wohnung) soll eine Tiefgarage mit 69 Plätzen sorgen, zu der oberirdisch acht Parkplätze hinzukommen.

Einschätzung: Vorschusslorbeeren gab es von Hornstein bei der Vorstellung von Planentwurf sowie Vorhaben- und Erschließungsplan im Rat. „Es entsteht ein qualitativ hochwertiges Wohnumfeld“, zeigte er sich sicher und sah einen „bedarfsgerechten Wohnungsmix“ in Gebäuden, die er als „passend zur Baustruktur im Quartier“ empfand.

Nur an Mieter mit Wohnberechtigungsschein

Baulandpolitische Grundsätze hat sich die Gemeinde im Februar 2021 gegeben. Ihren Kriterien zufolge sind 20 Prozent der Geschossflächen (gleichbedeutend mit 1037 Quadratmeter) nach den Richtlinien für sozialgebundenem Wohnraum zu erstellen. Mindestens 70 Prozent davon müssen Mietwohnungen sein, die nur an Mieter mit Wohnberechtigungsschein vergeben werden.

Öffentlichkeit und Behörden können sich äußern

Als nächstes wird der Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt gemacht und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung eingeleitet, bei der die Unterlagen einen Monat lang im Rathaus ausliegen.

Zudem habe ein erster Scopingtermin mit den Fachbehörden bereits stattgefunden, hieß es. Das Verfahren nimmt seinen Weg.