Für den Bebauungsplan Liebenau, der im November noch kontrovers im Gemeinderat diskutiert wurde, ist der nächste Schritt getan. In der Februarsitzung billigten die Gemeinderäte jetzt einstimmig den Vorentwurf. Er enthält keine Nordzufahrt mehr. Die Beteiligung der Öffentlichkeit beginnt voraussichtlich noch im März.

Der Vorentwurf Bebauungsplan Liebenau gilt für das Gelände der Stiftung Liebenau östlich der B467. Die bebaubare Fläche, das Maß und die Art der baulichen Nutzung, die Bebauungsdichte, all das ist im Vergleich zu dem im November vorstellten Entwurf gleichgeblieben. Nicht höher als das Schloss ist dabei die Maxime, die für alle Bauten gilt. Das stellte Sebastian Allhoff vom Büro Pesch und Partner ausdrücklich klar.

Einzelbäume sollen erhalten bleiben

Mit dem Vorentwurf aus dem November seien die Planer beim Landratsamt gewesen, hätten aber dort keine wesentlichen Änderungswünsche mit auf den Weg bekommen. Der Entwurf sei nach Abstimmung mit dem Landratsamt nur noch in wenigen Punkten ergänzt worden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Bebauungsplan soll wie vom Landratsamt gefordert, die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ersetzen, die die Gemeinde ursprünglich für das Gebiet verabschiedet hatte.

Eingearbeitet in den Vorentwurf wurde nun auch die Begründung des Geländes. Die hatte Viktoria Vornehm vom Büro 360 Grad in der Gemeinderatssitzung im November beschrieben und dem Schlosspark dabei „eine gewisse Einzigartigkeit“ bescheinigt. Markante Einzelbäume sollen erhalten bleiben.

Wichtigster Punkt für viele Anwohner: Im Vorentwurf für den Bebauungsplan gibt es, wie schon im November vermeldet wurde, keine Nordzufahrt mehr. Eine Zufahrt von Süden her erlauben die Pläne. „Ein Anschluss an die Bundesstraße ist, wie die Erfahrung aus anderen Gebieten zeigt, nicht so einfach“, merkte dazu Gemeinderat Michael Keckeisen (CDU) an.

Zufahrt ist wichtiges Thema auch für Anwohner

Eine Südzufahrt sei langfristig trotzdem ein wichtiges Element, meinte Planer Sebastian Allhoff dazu. Möglichkeiten zur Außenentwicklung hatte Allhoff bereits bei der Diskussion im November nur in Richtung Süden gesehen.

Der Entwurf für die öffentliche Beteiligung, mit dem die Gemeinderäte die Verwaltung jetzt beauftragten, sieht auch vor, dass Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange informiert werden. „Dann gibt es auch eine Stellungnahme des Regierungspräsidiums“, erläuterte Elmar Skurka vom Bauamt das weitere Prozedere.

Zur Öffentlichkeitsbeteiligung für die Bürger sagt Pressesprecherin Lisa Heinemann auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Die wird derzeit vorbereitet und beginnt voraussichtlich noch im März.“ Die Unterlagen würden dann über die Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Sie verweist außerdem auf das Ratsinformationssystem der Gemeinde. Dort stehen die Unterlagen aus der letzten Sitzung auch allen Bürgern digital zur Verfügung.

Auch eine andere Anregung aus der Gemeinderatssitzung vom November wurde mit dem neuen Beschluss jetzt festgeschrieben. Der Bebauungsplan soll in „Leichte Sprache“ übersetzt werden. Dafür liegen laut Beschlussvorlage bereits erst Entwürfe vor. Jonathan Wolf (SPD) hatte im November vorgeschlagen, auch den Heimbeirat der Bewohner zu den Plänen anzuhören.