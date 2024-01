In Sichtweite zur Bundesstraße B 467 kann in Liebenau bauliche Verdichtung erfolgen. Der Technische Ausschuss hat sich einhellig dafür ausgesprochen, dass hier in der Lindauer Straße ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten und Tiefgarage neu gebaut werden darf. Sieben Aspekte dazu:

Verzögerung: Der Antrag auf Bauvorbescheid sollte bereits in der November-Sitzung fallen, war dann aber im Vorfeld vertagt worden. Der Grund: Es fehlten notwendige Ostansichten, die für die Beratung im Dezember nachgereicht wurden.

Baurecht: Da kein Bebauungsplan besteht, wird nach Paragraf 34 Baugesetzbuch beurteilt. Es kommt also vor allem auf das Einfügen in die Umgebungsbebauung an.

Das Ortsschild ist schon in Sicht

Lage: Es handelt sich um das vorletzte bebaute Grundstück, das all die wahrnehmen, die durch Liebenau Richtung Ravensburg fahren und am Ortsausgang nach rechts blicken. Das Grundstück fällt hin zum Krebsbach ab. Das bringt es mit sich, dass das Gelände nach Osten durch zwei Stützmauern mit einer Höhe von je einem Meter abgefangen werden soll.

Um das lila eingefärbte Grundstück östlich der Bundesstraße geht es. In zwei miteinander verbundenen Gebäudeteilen sollen hier künftig zehn Wohneinheiten Platz bieten. Ganz rechts im Bild: Die Straße Berger Halde. (Foto: gmk )

Das neue Gebäude: Auf dem Grundstück gibt es bereits ein Wohnhaus, das durch ein vergleichbares mit flacherem Dach und somit geringerer absoluter Höhe ersetzt werden soll. Ein zweites kommt im Osten des Areals auf dem derzeitigen Kiesplatz hinzu, an den sich das Landschaftsschutzgebiet anschließt. Der neue Bau weist die gleiche Außenwandhöhe, aber einen etwas höheren First auf.

Novum für die zweite Reihe

Das Besondere: Beide Gebäude sind durch ein Treppenhaus verbunden. Dadurch werde ein zusammenhängender Baukörper geschaffen, „der durch die gewählte Gestaltung der Verbindung als getrennte Baukörper erscheinen soll“, ist in der Verwaltungsvorlage zu lesen.

Höhe: Mit Blick aufs Einfügen galt ihr das Hauptaugenmerk. Bislang gibt es in der Umgebung nämlich nur Wohngebäude, die dem niedrigeren westlichen Teil des Vorhabens nahe kommen. Ansonsten sei „die zweite Reihe durch Nebengebäude wie beispielsweise Garagen bebaut“, heißt es.

Wahrnehmung: Zwei Geschosse plus Dachgeschoss

Aus der Ostansicht werde deutlich, dass das Gebäude in der zweiten Reihe mit zwei Geschossen plus Dachgeschoss wahrnehmbar sei. Zusätzlich sei von hier aus die Tiefgarage in einer Höhe von rund einem Meter erkennbar. Weiter südlich entlang der Berger Halde befindet sich eine gewerbliche Bebauung auch in der zweiten Reihe von der Lindauer Straße aus betrachtet.

Nur: In der direkten Umgebung findet sich keine Bebauung, die mit dem östlichen Teil des Vorhabens vergleichbar respektive dergestalt wahrnehmbar sei. Die Folgerung daher: „Der östliche Teil des Vorhabens trägt die Höhen der vorhandenen Bebauung aus der Lindauer Straße in die zweite Reihe weiter.“ Allerdings heißt es zugleich: „Aus der Ostansicht ist aus Sicht der Verwaltung zu erkennen, dass sich das Vorhaben in die Umgebung einfügt.“

Größter Baukörper in der Umgebung

Was die überbaute Fläche angeht: Bei getrennter Betrachtung des östlichen und westlichen Baukörpers gebe es Vergleichbares in der Nähe. Durch das verbindende Treppenhaus mit Aufzug entstehe freilich der größte Baukörper in der direkten Umgebung.

Neuer Maßstab: Für die Verwaltung steht fest, dass mit dem Gebäude ein neuer Maßstab gesetzt wird. Das heißt: Weitere Vorhaben in dieser Größenordnung sind künftig in der zweiten Reihe zulässig. Der TA schloss sich dem an.

Zufahrt über den Radweg - ist das denkbar?

Aus Ratsreihen pflichtete Annette Mayer bei, dass sich die Fläche „gut für Verdichtung“ eigne. Die Frage der BUS-Rätin, inwiefern die Ein- und Ausfahrt über den Radweg hin zur B467 ein Problem darstelle, reichte Patrick Gohl für die Verwaltungsbank weiter. Das sei sicherlich mit der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt abzustimmen.