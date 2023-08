Im kleinen Baugebiet Altmannstraße ist Grundstück Nummer 5 bereits dreimal zurückgegeben worden. Deshalb hat die Verkaufsofferte der Gemeinde jüngst erneut den Gemeinderat beschäftigt. Ein Bauwilliger wurde ausgelost, dem sicherheitshalber gleich acht Ersatzkandidaten zur Seite gestellt wurde.

Sechs Bauplätze wurden im Februar 2022 im Ratsgremium unter den damals zahlreichen Interessenten verlost. Doch weder der Losgewinner noch die zwei im Februar 2023 gezogenen Ersatzkandidaten konnten das Grundstück erwerben.

„Die Gründe hierfür sind unterschiedlicher Natur und sicherlich auch in den mittlerweile gestiegenen Zinssätzen zu suchen“, heißt es in der Beschlussvorlage aus diesem Sommer. „Die Gründe müssen nicht näher beleuchtet werden“, beschied Kathrin Schütz seitens der Verwaltungsbank den Gemeinderatsmitgliedern in der Sitzung.

Konditionen beim Kauf bleiben unverändert

Ursprünglich waren bei der Gemeinde 158 Bewerbungen für Grundstück Nummer 5 eingetroffen. Mit 173 Quadratmetern war es das kleinste der sechs Grundstücke. Die Parzelle liegt ganz am Ende der L–förmigen schmalen Erschließungsstraße. Für die Grundstücke war ein Quadratmeterpreis von 430 Euro festgesetzt worden. Das ergibt einen Kaufpreis von 74.390 Euro.

Die Erschließungsstraße in das kleine Baugebiet an der Altmannstraße ist vorbereitet. (Foto: scht )

Bei diesen Konditionen bleibt es auch jetzt. Ein Anschreiben der Gemeinde an die Bewerber aus dem vergangenen Jahr ergab: Inzwischen sind von den ursprünglich 158 Kaufwilligen nur noch zehn Bewerber am Kauf interessiert und weisen eine aktuelle Finanzierungsbestätigung nach. Von diesen zwei Handvoll Kandidaten zog vor der erneuten Verlosung ein weiterer Bewerber zurück — da waren es nur noch neun.

Losfee Sara Durski zieht neun Kugeln

Damit das Grundstück nun aber ganz sicher verkauft wird, durfte die jüngste Gemeinderätin Sara Durski in der Sitzung vor der Sommerpause gleich neunmal in den Lostopf greifen. Nach dem Bewerber mit der Losnummer 105 gibt es acht Nachrücker, denen das Grundstück (bei Bedarf) in der ausgelosten Reihenfolge angeboten werden soll.

Einen massiven Rückgang bei der Kreditnachfrage verzeichnen auch die Sparkassen im Südwesten. Sparkassenpräsident Peter Schneider sprach im Juli von einem Minus von 60 Prozent beim privaten Wohnungsbau und kommentierte. „So einen Einbruch hatten wir noch nie.“

Auf den Parzellen an der Altmannstraße wird noch nicht gebaut. Bisher sind Unkraut und Versorgungsanschlüsse vorherrschend. Im Bildhintergrund ist die Hütte der Kleintierzüchter zu erkennen, die wohl noch bis Ende 2023 stehen bleiben darf. (Foto: Karin Schütrumpf )

Noch wuchern wilde Kräuter

Die Gemeinde hofft, dass der letzte Bauplatz im ersten Bauabschnitt in der Altmannstraße jetzt doch noch veräußert wird. Die anderen fünf Parzellen sind bereits verkauft. „Es gibt auch schon Baugenehmigungen“, erklärt Patrick Gohl vom Bauamt. An der Altmannstraße hat die Gemeinde zwar die notwendigen Versorgungsanschlüsse bereitgestellt und die Erschließungsstraße vorbereitet. Ansonsten wuchern wilde Gräser dort, wo mal gebaut werden soll.

Erste Befreiungen vom Bebauungsplan sind durch

Gut beschäftigt hält das Baugebiet indes Verwaltung und Technischen Ausschuss. Im Januar, April und Mai standen Baugenehmigungen auf der Tagesordnung. Außerdem wurden für die Grundstücke bereits einige Befreiungen vom Bebauungsplan beantragt und genehmigt.