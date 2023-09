(gä) — Es ist fast schon Tradition in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren, dass zur Ferienzeit im Wechsel Berggottesdienste oder Gottesdienste im Grünen angeboten werden. So sind vielen Gläubigen der Seelsorgeeineit die Bauernhofgottesdienste in Brugg, in Lohner oder in der Eckener Straße in bester Erinnerung. Erstmals seit acht Jahren, dies mit bedingt durch die Corona–Pandemie, lädt die Seelsorgeinheit Meckenbeuren nun am Sonntag, 10. September, um 10.30 Uhr zum Bauernhofgottesdienst auf dem Obsthof Deutelmoser in der Eckener Straße ein.

Zelebriert wird der Gottesdienst im Grünen von Pfarrer Josef Scherer, die Predigt wird Gemeindereferentin Martina Andric halten. Die musikalische Mitgestaltung der Feier übernimmt eine Abordnung der Musikkapelle Meckenbeuren.

Die Mosterei gibt es bereits seit 75 Jahren

Mit dem Gottesdienst wie der sich anschließenden Bewirtung wird zugleich das 75–jährige Bestehen der dortigen Mosterei sowie das 30–Jährige des Hofladens in der Hauptstraße gefeiert. Die Meckenbeurer Mosterei wird von Werner und Gabi Deutelmoser in dritter Generation geführt und siedelte 2015 von der Hauptstraße in den Neubau an der Eckenerstraße um.

Die Deutelmosers sehen den Gottesdienst auf ihrem Obsthof mit als Dank für die 75 guten und erfolgreichen Betriebsjahre. Nach dem Gottesdienst wird zum Frühschoppen mit den Meckenbeurer Musikern eingeladen. Bei regnerischem Wetter finden Gottesdienst wie Frühschoppen in einer Halle der Mosterei statt.