Neues aus dem Regierungspräsidium Tübingen (RP) zum B30-Abschnitt zwischen Senglingen/Eschach und Friedrichshafen: Das Planungsteam hat turnusmäßig den Lenkungskreis über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert.

Neu: Mit der Entwurfsplanung ist die nächste Planungsphase bereits eingeläutet worden ‐ und zwar parallel zum Linienbestimmungsverfahren. Was sich durchaus als Reaktion auf die langen Planungszeiten deuten lässt.

Besagter Lenkungskreis besteht aus Vertretern der betroffenen Kommunen, der Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis sowie des Regionalverbands. Anknüpfungspunkt war, dass das Bundesverkehrsministerium im Juni der Vorzugsvariante Ost zugestimmt hat. Momentan würden die für das Linienbestimmungsverfahren erforderlichen Unterlagen erarbeitet. Das RP beliefert damit das Fernstraßen-Bundesamt als „Herr des Verfahrens“. Der Fachbeitrag Klima gehört ebenso dazu wie der Prüfungsbericht zur Umweltverträglichkeit.

2024 kommt die Öffentlichkeit zum Zug ‐ vermutlich

Geöffnet wird dieser verwaltungsinterne Rahmen, mit dem der Korridor der Variante Ost verbindlich festgelegt wird, an einer Stelle ‐ wenn die Unterlagen der Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung frühzeitig öffentlich werden. „Die Auslegung ist für 2024 geplant“, teilte ein RP-Sprecher auf SZ-Anfrage mit. Konkret: Sowohl digital als auch „analog“ sollen sie einsehbar sein, was als geeignete Stelle „in der Nähe des Standorts des Vorhabens“ voraussichtlich das Landratsamt in Friedrichshafen meint.

Um die Planungen voranzutreiben, hat das Tübinger B30-Team bereits parallel mit der nächsten Planungsphase begonnen, mit der Entwurfsplanung. Mit ihr wird die Trasse im Korridor der Ostvariante genauer ausgestaltet, vor allem was Lage und Höhe angeht (mit sämtlichen Nebenanlagen und Begleitplanungen). Dazu sind als erstes Gutachten aus der Vorplanung aktualisiert und detailliert auszuarbeiten.

Noch genauer festgezurrt wird die Linie der geplanten Ostvariante der B 30 neu mit den nächsten Planungsschritten. (Foto: sza )

Ein Ziel der Entwurfsplanung sei es, die Flächeninanspruchnahme bestmöglich zu minimieren. Ihren Abschluss stellt die Genehmigung durch das Landesverkehrsministerium samt dem sogenannten „Gesehenvermerk“ dar, zugleich die Zustimmung des Bundes. Auf die Entwurfsplanung folgt die Genehmigungsplanung, die dann die Grundlage fürs Planfeststellungsverfahren bildet.

Regine Rist sieht Chancen im Runden Tisch Landwirtschaft

Laut Pressetext zeigten sich die Teilnehmenden im Lenkungskreis erfreut über den Fortschritt und betonten die Bedeutung der regelmäßigen Information der Öffentlichkeit. Tettnangs Bürgermeisterin Regine Rist wies in dem Zusammenhang auf den Runden Tisch Landwirtschaft hin. Er biete die Möglichkeit, Betroffenheiten frühzeitig zu identifizieren, um in der Detailplanung reagieren zu können.

Das kennzeichnet Georg Schellinger als „Problem“

Die Planung dieses Straßenprojekts sei „aufgrund der vielen berührten Belange in diesem besonderen Raum anspruchsvoll“ und erfordere entsprechende Abstimmungen mit Behörden und Ministerien, so Feil. „Die langen Planungszeiträume und die vielen notwendigen Verfahrensschritte sind für uns vor Ort schon ein Problem“, bemerkte Georg Schellinger. Der Meckenbeurer Bürgermeister begrüßt daher die parallele Bearbeitung der Entwurfsplanung.

Lebensraumtyp Auwald hat besondere Bedeutung

Übrigens: Auch die EU-Kommission ist um eine Stellungnahme gebeten, was an der erheblichen Betroffenheit des FFH-Gebiets „Schussenbecken“ liegt, wie Projektleiter Franz Feil informierte. Der prioritäre Lebensraumtyp Auwald bringt das mit sich. Allerdings ordnete ein RP-Sprecher auf SZ-Anfrage ein: „Da die Variante Ost im Vergleich zu den anderen untersuchten Varianten auch unter FFH-Aspekten die eindeutig günstigere Variante ist, der Eingriff in den Lebensraumtyp Auwald relativ gering und eine Kompensation gut möglich ist, stellen sich aus fachlicher Sicht keine Probleme in der Beteiligung der EU-Kommission.“